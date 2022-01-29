ОФИЦИАЛЬНО: Рух подписал английского полузащитника

Вив Соломон-Отабор продолжит карьеру в украинском клубе

  • 29.01.2022 19:20
  • 2018 просмотров
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Рух подписал английского полузащитника
© ФК Рух Львов. Вив Соломон-Отабор

Очередным новичком львовского «Руха» стал 26-летний английский полузащитник нигерийского происхождения Вив Соломон-Отабор.

Отабор — воспитанник английских клубов «Кристалл Пэлас» и «Бирмингем». За первую команду «Бирмингема» футболист дебютировал в 19-летнем возрасте и в первом сезоне провел в Чемпионшипе 22 матча, где отметился одним голом.

Следующие сезоны вингер провел в арендах в «Болтоне», «Блэкпуле» и «Портсмуте». Отрезок в «Блэкпуле» — лучший в карьере англичанина. В сезоне 2017/2018 Отабор провел 47 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Летом 2019 года Вив перебрался в ЦСКА София, где провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. В том сезоне Отабор сыграл против луганской «Зари» в квалификации Лиги Европы (1:1).

После этого вингер вернулся на родину — в «Уиган» из Лиги 1. В сезоне 2020/2021 провел 31 матч, дважды забил в ворота соперников и отдал четыре результативные передачи. Последним клубом Отабора был шотландский «Сент-Джонстон», который англичанин покинул в начале этого года.

Transfermarkt оценивает футболиста в €400 тысяч.

Источник — ФК Рух Львов

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    leccinum
    online
    leccinum, 29.01.2022 20:16
    +2
    одні трансфєрниє бомби:
    то Поворознюк в Петровому "вистрілив", то Ярік довів харківську торсиду до оргазму, тепер ось - Винники
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 29.01.2022 19:57
    -1
    https://www.youtube.com/watch?v=2w30x_ZHJQI&t=16s
    Ще одна прекрасна новина для розвитку гірськолижного спорту і туристичної привабливості Львова!
    Це просто казка !!!
    ГІРСЬКОЛИЖНИЙ СПУСК НА АКАДЕМІЇ «РУХУ». ТЕСТОВІ КАТАННЯ.
    Тепер у Львові появився "міні Буковель" де КРУГЛОРІЧНО можна кататись на лижах!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 29.01.2022 19:46
    -1
    https://www.youtube.com/watch?v=QgaEvHGRLDY
    Презентація ! Доповнення до новини !
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    Dmytro Dmytro, 29.01.2022 19:28
    -1
    Легіонер за легіонером. Привіт перша ліга)
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 29.01.2022 20:18
    -2
    Для чого цей пасажир потрібен? Є ж сотні негірших українських півзахисників.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 29.01.2022 19:44
    -2
    Рух молодці! Прекрасне підсилення! Удачі!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 29.01.2022 19:43
    -4
    ото бомбануло в декого!
    Ссылка
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