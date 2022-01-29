ОФИЦИАЛЬНО: Рух подписал английского полузащитника

Очередным новичком львовского «Руха» стал 26-летний английский полузащитник нигерийского происхождения Вив Соломон-Отабор.
Отабор — воспитанник английских клубов «Кристалл Пэлас» и «Бирмингем». За первую команду «Бирмингема» футболист дебютировал в 19-летнем возрасте и в первом сезоне провел в Чемпионшипе 22 матча, где отметился одним голом.
Следующие сезоны вингер провел в арендах в «Болтоне», «Блэкпуле» и «Портсмуте». Отрезок в «Блэкпуле» — лучший в карьере англичанина. В сезоне 2017/2018 Отабор провел 47 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
Летом 2019 года Вив перебрался в ЦСКА София, где провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. В том сезоне Отабор сыграл против луганской «Зари» в квалификации Лиги Европы (1:1).
После этого вингер вернулся на родину — в «Уиган» из Лиги 1. В сезоне 2020/2021 провел 31 матч, дважды забил в ворота соперников и отдал четыре результативные передачи. Последним клубом Отабора был шотландский «Сент-Джонстон», который англичанин покинул в начале этого года.
Transfermarkt оценивает футболиста в €400 тысяч.
Источник — ФК Рух Львов
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