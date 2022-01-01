Колос во второй раз объявил о переходе Тотовицкого

Ранее клуб удалил новость о подписании хавбека

  • 01.01.2022 11:53
  • 187 просмотров
  • 1 комментарий
Колос во второй раз объявил о переходе Тотовицкого
© ФК Колос. Андрей Тотовицкий

«Колос» во второй раз объявил о подписании контракта с полузащитником Андреем Тотовицким.

Клуб сообщает, что контракт с полузащитником начал действовать с 1 января 2022 года.

28-летний Тотовицкий в декабре покинул состав «Десны». В первой части сезона игрок, которого связывали с переходом в «Динамо», провел 13 матчей и забил 3 гола.

Ранее «Колос» удалил новость о переходе Тотовицкого.

Источник — ФК Колос Ковалевка

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Scofield_Lincoln
    online
    Scofield_Lincoln, 01.01.2022 12:00
    +2
    Ну Бог любит троицу!
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