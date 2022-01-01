Колос во второй раз объявил о переходе Тотовицкого

«Колос» во второй раз объявил о подписании контракта с полузащитником Андреем Тотовицким.

Клуб сообщает, что контракт с полузащитником начал действовать с 1 января 2022 года.

28-летний Тотовицкий в декабре покинул состав «Десны». В первой части сезона игрок, которого связывали с переходом в «Динамо», провел 13 матчей и забил 3 гола.

Ранее «Колос» удалил новость о переходе Тотовицкого.