Что случилось? Колос удалил новость о переходе Тотовицкого

30 декабря «Колос» на своем официальном сайте сообщил о подписании экс-футболиста «Шахтера» Андрея Тотовицкого. Но впоследствии ковалевский клуб убрал информацию с сайта и соцсетей о трансфере футболиста.

По информации источника, это связано с тем, что между сторонами возникли некоторые нюансы по контракту.

28-летний Тотовицкий в декабре покинул состав «Десны». В первой части сезона игрок, которого связывали с переходом в «Динамо», провел 13 матчей и забил 3 гола.