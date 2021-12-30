Что случилось? Колос удалил новость о переходе Тотовицкого

Клуб из Ковалевки немного поспешил

  • 30.12.2021 17:54
  • 1842 просмотра
  • 2 комментария
Что случилось? Колос удалил новость о переходе Тотовицкого
© ФК Десна Чернигов. Андрей Тотовицкий

30 декабря «Колос» на своем официальном сайте сообщил о подписании экс-футболиста «Шахтера» Андрея Тотовицкого. Но впоследствии ковалевский клуб убрал информацию с сайта и соцсетей о трансфере футболиста.

По информации источника, это связано с тем, что между сторонами возникли некоторые нюансы по контракту.

28-летний Тотовицкий в декабре покинул состав «Десны». В первой части сезона игрок, которого связывали с переходом в «Динамо», провел 13 матчей и забил 3 гола.

Источник — FootballHub - Facebook

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    Burevestnik, 30.12.2021 18:33
    +1
    значит поедет в Одессу
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    Andrey111
    Andrey111, 30.12.2021 18:40
    -1
    Ньюянсы, тогда он должен всем болельщикам ми ллиард⚽🤩
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