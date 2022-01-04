Не пошло, но так бывает. Русин досрочно возвращается из Днепра-1 в Динамо

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза подпишет нового форварда

  • 04.01.2022 13:00
  • 1322 просмотра
  • 4 комментария
Не пошло, но так бывает. Русин досрочно возвращается из Днепра-1 в Динамо
© СК Днепр-1. Назарий Русин

Форвард Назарий Русин досрочно возвращается из «Днепра-1», где выступал на правах аренды, в киевское «Динамо».

Об этом сообщил почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза. Клуб из Днепра в ближайшее время подпишет другого нападающего.

Юрий Береза: «Вся команда, кроме Русина, едет на сборы. Вместо Русина у нас теперь будет другой футболист. Русин возвращается в «Динамо». Он талантливый парень, но у него в «Днепре-1» не пошло, так бывает. Что-то не сложилось. Он или недомолился футбольному богу, или перемолился. Парень не без таланта. Я ему желаю успехов».

Напомним, «Днепр-1» взял в аренду Русина летом 2021 года до конца сезона. Форвард сыграл за днепровскую команду 10 матчей и забил 2 гола во всех турнирах (8 игр и 1 гол в УПЛ, 2 поединка и 1 мяч в Кубке).

Источник — YouTube

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 04.01.2022 13:24
    +1
    в Чорноморець - Григорчук з нього зробить те що потрібно. Але не в аренду.
    Ссылка
    Viktor Tarator
    Viktor Tarator, 04.01.2022 13:20
    +1
    а хіба очікувалось друге,так як він себе хамсько вів у Легії дорона до топ клубів йому закрита
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 04.01.2022 13:29
    0
    для его стиля игры он мелковат
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    Nomad
    online
    Nomad, 04.01.2022 13:27
    -1
    Несчастные пацаны, что связались с ДСО Динамо. Как запчасти или затычки.
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