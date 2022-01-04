Не пошло, но так бывает. Русин досрочно возвращается из Днепра-1 в Динамо

Форвард Назарий Русин досрочно возвращается из «Днепра-1», где выступал на правах аренды, в киевское «Динамо».

Об этом сообщил почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза. Клуб из Днепра в ближайшее время подпишет другого нападающего.

Юрий Береза: «Вся команда, кроме Русина, едет на сборы. Вместо Русина у нас теперь будет другой футболист. Русин возвращается в «Динамо». Он талантливый парень, но у него в «Днепре-1» не пошло, так бывает. Что-то не сложилось. Он или недомолился футбольному богу, или перемолился. Парень не без таланта. Я ему желаю успехов».

Напомним, «Днепр-1» взял в аренду Русина летом 2021 года до конца сезона. Форвард сыграл за днепровскую команду 10 матчей и забил 2 гола во всех турнирах (8 игр и 1 гол в УПЛ, 2 поединка и 1 мяч в Кубке).