Вингер Ингульца перешел в Альянс

24 января ФК «Альянс» из Липовой Долины начнет подготовку к весенней части сезона.

За «Альянс» снова будет выступать вингер Владислав Шарай, минувшей осенью защищавший цвета «Ингульца».

По имеющейся информации, «Альянс» также проявляет интерес к защитникам Артуру Западне из «Металлиста 1925», Александру Кучеренко («Волынь») и нападающему Виктору Хомченко из «Ужгорода».

Напомним, что «Альянс» занимает третье место в Первой лиге, набрав 33 очка и имея один матч в запасе.