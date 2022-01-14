Вингер Ингульца перешел в Альянс

24 января ФК «Альянс» из Липовой Долины начнет подготовку к весенней части сезона.
За «Альянс» снова будет выступать вингер Владислав Шарай, минувшей осенью защищавший цвета «Ингульца».
По имеющейся информации, «Альянс» также проявляет интерес к защитникам Артуру Западне из «Металлиста 1925», Александру Кучеренко («Волынь») и нападающему Виктору Хомченко из «Ужгорода».
Напомним, что «Альянс» занимает третье место в Первой лиге, набрав 33 очка и имея один матч в запасе.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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