Вингер Ингульца перешел в Альянс

Владислав Шарай вернулся в команду из Липовой Долины

  • 14.01.2022 02:18
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Вингер Ингульца перешел в Альянс
© ФК Альянс. Владислав Шарай

24 января ФК «Альянс» из Липовой Долины начнет подготовку к весенней части сезона.

За «Альянс» снова будет выступать вингер Владислав Шарай, минувшей осенью защищавший цвета «Ингульца».

По имеющейся информации, «Альянс» также проявляет интерес к защитникам Артуру Западне из «Металлиста 1925», Александру Кучеренко («Волынь») и нападающему Виктору Хомченко из «Ужгорода».

Напомним, что «Альянс» занимает третье место в Первой лиге, набрав 33 очка и имея один матч в запасе.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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