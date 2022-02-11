ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка продолжит карьеру в чемпионате Польши

Польский клуб «Краковия» объявил о подписании контракта с полузащитником Евгением Коноплянкой. Украинец подписал контракт на 6 месяцев с опцией продления на год.

Клуб отмечает, что Коноплняка перешел в новую команду свободным агентом. У Евгения оставались 6 месяцев договора с «Шахтером», но сторонам удалось договориться о прекращении сотрудничества.

32-летний Коноплянка в нынешнем сезоне почти не имел игровой практики в «Шахтере», поэтому принял решение сменить команду.

Ранее была информация о возможном переходе в чемпионаты Австрии и Турции.

«Краковия» в чемпионате Польши после 20 туров набрала 27 очков и занимает 9 место.