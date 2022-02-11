ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка продолжит карьеру в чемпионате Польши

Украинский хавбек перебрался в состав «Краковии»

  • 11.02.2022 18:07
  • 3047 просмотров
  • 19 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка продолжит карьеру в чемпионате Польши
© cracovia.pl

Польский клуб «Краковия» объявил о подписании контракта с полузащитником Евгением Коноплянкой. Украинец подписал контракт на 6 месяцев с опцией продления на год.

Клуб отмечает, что Коноплняка перешел в новую команду свободным агентом. У Евгения оставались 6 месяцев договора с «Шахтером», но сторонам удалось договориться о прекращении сотрудничества.

32-летний Коноплянка в нынешнем сезоне почти не имел игровой практики в «Шахтере», поэтому принял решение сменить команду.

Ранее была информация о возможном переходе в чемпионаты Австрии и Турции.

«Краковия» в чемпионате Польши после 20 туров набрала 27 очков и занимает 9 место.

Источник — ФК Краковия

(26 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Тарас Чубак, 11.02.2022 18:41
    +1
    Златан у 32 лише як другий рік за ПСЖ почав грати, але ж Жека не Златан, нажаль...Але все рівно успіхів йому, може ще побачимо і збірній, хто знає
    Ссылка
    DIiMax2, 11.02.2022 18:35
    +1
    Посидить трохи на лавці і в травні вилитить як пропка
    Ссылка
    online
    Владимир Копяк, 11.02.2022 18:27 (изменен)
    +1
    Интересно, сколько Коноплянка заплатил полякам, чтобы его хоть в такую команду взяли?
    Ссылка
    Batya, 11.02.2022 18:19 (изменен)
    +1
    Усе по кротячому. більше нічого добавити. Ні собі, ні людям, в угоді табу на перехід до іншого клубу УПЛ.
    Ссылка
    online
    JASPER MOGLOT, 11.02.2022 18:13
    +1
    Админы, вы в слове ЛАСК 8 ошибок сделали
    Ссылка
    Андрій Машко, 11.02.2022 18:13
    +1
    Нехай щастить
    Ссылка
    online
    Face Control, 11.02.2022 18:48
    0
    Олег Прок, 11.02.2022 18:46
    Если у тебя когда-то будет жена, то ей удача не помешает
    У тебя её точно никогда не будет.
    Ссылка
    online
    Face Control, 11.02.2022 18:43
    0
    Олег Прок, 11.02.2022 18:24
    ГеббельсТВ может будет теперь чемпионат Польши показывать. Не только же кубок Португалии и чемпионат Турции транслировать. И УПЛ у них заберут в следующем сезоне
    Шпротиха, зачем ты опять бред пишешь? Ты не устала?
    Ссылка
    online
    umnuy2, 11.02.2022 18:27
    0
    Олег Прок, 11.02.2022 18:24
    ГеббельсТВ может будет теперь чемпионат Польши показывать. Не только же кубок Португалии и чемпионат Турции транслировать. И УПЛ у них заберут в следующем сезоне
    у пиратов польску.ю лигу смотрю в 4К так что не надо смеятся-там нормальный уровень организации это не у павелки где один автобус ВАР на чемпионат
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 11.02.2022 18:40 (изменен)
    -1
    Удачи конечно, хотя конечно 9 место Польши … ну хоть в Мариуполь уже хорошо !
    Ссылка
    online
    Face Control, 11.02.2022 18:37
    -1
    Жене удачи!
    Ссылка
    serg1508, 11.02.2022 18:37
    -1
    По окончанию сезона футбольного-на сезон клубничный! Поле р-н себе уже забронипрвал
    Ссылка
    Calm, 11.02.2022 18:35
    -1
    Олег Прок, 11.02.2022 18:24
    ГеббельсТВ может будет теперь чемпионат Польши показывать. Не только же кубок Португалии и чемпионат Турции транслировать. И УПЛ у них заберут в следующем сезоне
    Шпрот, зачем тебе так много аккаунтов??
    Ты больной!?
    Ссылка
    JohnDoe, 11.02.2022 18:33
    -1
    Зарабитчан стало больше
    Ссылка
    LightDay, 11.02.2022 18:21
    -1
    Следующая станция "Минай"
    Ссылка
    Andrey Ilyashenko, 11.02.2022 18:21
    -1
    Писал ниже, Я убедился в том что спортивные амбиции у Жени на 2м плане, главное котлета, иначе как обьяснить выбор команды из середины турнирной таблицы. Безусловно чемпионат Польши привлекательнее чем унылая УПЛ. Не буду желать ему удачи, он редкий лентяй с талантом и огромный мыльный пузырь. Лучшие годы были в Днепре, все остальное мимо. Агенты молодцы такош мыло из раза в раз впаривать.
    Ссылка
    online
    Олег Прок, 11.02.2022 18:46
    -2
    Face Control, 11.02.2022 18:37
    Жене удачи!
    Если у тебя когда-то будет жена, то ей удача не помешает
    Ссылка
    vitaha33, 11.02.2022 18:31
    -2
    Чувак хоче в збірну, маячить можливість пограти на чс. Тому йому потрібна практика, в грошах він багато втратив. За це Жені респект, нехай в нього все получиться і він поверне форму, яка позволить повернутись у збірну
    Ссылка
    online
    Олег Прок, 11.02.2022 18:24
    -2
    ГеббельсТВ может будет теперь чемпионат Польши показывать. Не только же кубок Португалии и чемпионат Турции транслировать. И УПЛ у них заберут в следующем сезоне
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности