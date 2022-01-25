ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал атакующего полузащитника Руха

Орест Кузык стал игроком одесского клуба

  • 25.01.2022 20:57
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал атакующего полузащитника Руха
© ФК Рух. Орест Кузык

«Черноморец» во время тренировочного сбора в Турции усилился опытным атакующим полузащитником Орестом Кузыком.
 
Экс-футболист львовского «Руха» подписал контракт с клубом на 2 года.
 
Кузык уже успел проявить себя в контрольных матчах за «Черноморец», став автором голевой передачи в игре против Лехии.
 
26-летний хавбек в Премьер-лиге сыграл 90 матчей, забил 12 мячей, отдал 8 голевых передач. У Ореста также есть опыт выступления в чемпионатах Греции и Кипра.

Источник — ФК Черноморец

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