ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал атакующего полузащитника Руха

«Черноморец» во время тренировочного сбора в Турции усилился опытным атакующим полузащитником Орестом Кузыком.



Экс-футболист львовского «Руха» подписал контракт с клубом на 2 года.



Кузык уже успел проявить себя в контрольных матчах за «Черноморец», став автором голевой передачи в игре против Лехии.



26-летний хавбек в Премьер-лиге сыграл 90 матчей, забил 12 мячей, отдал 8 голевых передач. У Ореста также есть опыт выступления в чемпионатах Греции и Кипра.