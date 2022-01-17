ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 арендовал защитника Динамо

Официальный сайт «Днепра-1» проинформировал о переходе в команду защитника «Динамо» Романа Вантуха.

Аренда левого защитника рассчитана до конца нынешнего сезона. В команде Вантух должен заменить Владислава Дубинчака, который вернулся в киевскую команду из аренды в «Днепре-1».

В нынешнем сезоне Вантух выступал за «Черноморец». Провел 10 матчей и сделал 1 результативную передачу.