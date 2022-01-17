ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 арендовал защитника Динамо

Роман Вантух заменит Владислава Дубинчака

  • 17.01.2022 13:56
  • 1592 просмотра
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 арендовал защитника Динамо
© scdnipro1.com.ua

Официальный сайт «Днепра-1» проинформировал о переходе в команду защитника «Динамо» Романа Вантуха.

Аренда левого защитника рассчитана до конца нынешнего сезона. В команде Вантух должен заменить Владислава Дубинчака, который вернулся в киевскую команду из аренды в «Днепре-1».

В нынешнем сезоне Вантух выступал за «Черноморец». Провел 10 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Источник — СК Днепр-1

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 14:01
    +1
    FunnyCat_____, 17.01.2022 14:00
    Удачи !
    Кстати, ты оказался прав.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 17.01.2022 13:58
    0
    Уровень.
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 17.01.2022 14:06
    -1
    Face Control, 17.01.2022 14:01
    Кстати, ты оказался прав.
    Я зачастую прав
    Ссылка
    FunnyCat_____
    online
    FunnyCat_____, 17.01.2022 14:00
    -1
    Удачи !
    Ссылка
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