Третий игрок Вереса: Перемога подписала Немчанинова

Днепровская «Перемога» продолжает усиливать свой состав на весеннюю часть чемпионата Украины.

Клуб в ближайшее время пополнится еще одним новичком. Причем он тоже, как Виталий Тимофиенко и Роберт Гегедош, осенью выступал в составе ровенского «Вереса».

Речь идет о защитнике Дмитрии Немчанинове. Теперь он присоединился к своим бывшим партнерам в «Перемоге», чтобы помочь весной команде побороться за повышение в классе в Первую лигу.

Добавим, что за ровенскую команду Дмитрий Немчанинов отыграл полтора сезона. За это время защитник принял участие в 46 матчах и забил три гола.

Футболист является воспитанником «Динамо». Также защитник выступал за «Олимпик», «Рух», «Десну» и ряд других клубов.