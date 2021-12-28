Третий игрок Вереса: Перемога подписала Немчанинова

Днепровская «Перемога» продолжает усиливать свой состав на весеннюю часть чемпионата Украины.
Клуб в ближайшее время пополнится еще одним новичком. Причем он тоже, как Виталий Тимофиенко и Роберт Гегедош, осенью выступал в составе ровенского «Вереса».
Речь идет о защитнике Дмитрии Немчанинове. Теперь он присоединился к своим бывшим партнерам в «Перемоге», чтобы помочь весной команде побороться за повышение в классе в Первую лигу.
Добавим, что за ровенскую команду Дмитрий Немчанинов отыграл полтора сезона. За это время защитник принял участие в 46 матчах и забил три гола.
Футболист является воспитанником «Динамо». Также защитник выступал за «Олимпик», «Рух», «Десну» и ряд других клубов.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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