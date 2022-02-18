ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продала Луизао в Радомяк

Бразильский опорник продолжит карьеру в чемпионате Польши

  • 18.02.2022 22:27
  • 1418 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла продала Луизао в Радомяк
© radomiak.pl. Луизао

23-летний опорный полузащитник «Ворсклы» Луизао перешел в польский «Радомяк», сообщает официальный сайт этого клуба.

Контракт с Луизао поляки подписали до 30 июня 2025 года. Другие подробности трансфера не афишируются.

Луизао последние полгода провел на правах аренды в бразильской «Байе», однако этот клуб не так давно досрочно расторг договор по полузащитнику, вследствие чего тот вернулся в украинский клуб, главный тренер которого Юрий Максимов на бразильца более не рассчитывал.

«Радомяк» претендовал на Луизао еще летом минувшего года. Тогда сообщалось о желании поляков выкупить бразильца у «Ворсклы» за 50 тысяч долларов, но в итоге футболист уехал в аренду в «Байю».

За «Ворсклу» Луизао выступал с лета 2019 года. Сперва – на правах аренды из «Порту», а затем – на полноценной основе. Провел 36 матчей во всех турнирах, отличившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

Источник — ФК Радомяк

(11 голосов)

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Комментарии
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    BekXan, 18.02.2022 23:13
    0
    Вот и отлично ,минус баласт
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