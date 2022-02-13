Максимову не нужен. Ворскла попытается избавиться от Луизао

23-летний бразильский опорный полузащитник Луизао, который не так давно был досрочно возвращен в «Ворсклу» клубом «Байя», где он провел полгода на правах аренды, не входит в планы тренерского штаба полтавчан.
Отмечается, что Юрий Максимов не видит Луизао в своей команде, по причине чего руководство «Ворсклы» в ближайшее время попытается пристроить бразильца в другой клуб.
Рассматривается как возможность продажи, так и потенциальная аренда футболиста.
Контракт Луизао с «Ворсклой» рассчитан до конца 2023 года.
Источник — FootballHub
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