Максимову не нужен. Ворскла попытается избавиться от Луизао

23-летний бразильский опорный полузащитник Луизао, который не так давно был досрочно возвращен в «Ворсклу» клубом «Байя», где он провел полгода на правах аренды, не входит в планы тренерского штаба полтавчан.

Отмечается, что Юрий Максимов не видит Луизао в своей команде, по причине чего руководство «Ворсклы» в ближайшее время попытается пристроить бразильца в другой клуб.

Рассматривается как возможность продажи, так и потенциальная аренда футболиста.

Контракт Луизао с «Ворсклой» рассчитан до конца 2023 года.