Максимову не нужен. Ворскла попытается избавиться от Луизао

Несколько дней назад арендный договор по хавбеку расторгла бразильская «Байя»

  • 13.02.2022 19:59
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  • 1 комментарий
Максимову не нужен. Ворскла попытается избавиться от Луизао
© Instagram. Луизао

23-летний бразильский опорный полузащитник Луизао, который не так давно был досрочно возвращен в «Ворсклу» клубом «Байя», где он провел полгода на правах аренды, не входит в планы тренерского штаба полтавчан.

Отмечается, что Юрий Максимов не видит Луизао в своей команде, по причине чего руководство «Ворсклы» в ближайшее время попытается пристроить бразильца в другой клуб.

Рассматривается как возможность продажи, так и потенциальная аренда футболиста.

Контракт Луизао с «Ворсклой» рассчитан до конца 2023 года.

Источник — FootballHub

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    BekXan, 13.02.2022 20:15
    0
    Луїзао сам виноват.Сам своими ногами и характером всё угробил.Увы но походу его футбольная карьера закончилась.
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