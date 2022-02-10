Луизао досрочно возвращается в Ворсклу. Байя прекратила аренду игрока

23-летний футболист имеет контракт с полтавчанами до конца 2023 года

  • 10.02.2022 10:29
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Луизао досрочно возвращается в Ворсклу. Байя прекратила аренду игрока
© Instagram. Луизао

Бразильская «Байя» объявила о достижении договоренностей по досрочному прекращению договора аренды опорного полузащитника «Ворсклы» Луизао.

Футболист уже покинул расположение бразильской команды, хотя изначально договор аренды по нему был рассчитан до конца текущего года.

«Байя» арендовала Луизао у «Ворсклы» летом минувшего года. За этот период хавбек провел за бразильскую команду 7 матчей.

Ранее сообщалось, что наставник полтавчан Юрий Максимов был недоволен отношением к делу со стороны Луизао.

Источник — ФК Байя

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