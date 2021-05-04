Два легионера Ворсклы переведены в команду U-21 после поражения от Динамо

Два легионера полтавской «Ворсклы», Пап-Альюн Ндиайе и Луизао, переведены в команду U-21 после разгромного поражения в матче 24-го тура УПЛ против «Динамо» (1:5).

Главный тренер команды Юрий Максимов явно был недоволен игрой легионеров и сделал организационные выводы.

Ндиайе и Луизао уже сыграли 4 мая матч за «Ворсклу» U-21, в котором победили черниговскую «Десну» U-21 со счетом 3:1.

Чемпионат Украины U-21

«Ворскла» U-21 – «Десна» U-21 – 3:1

Голы: Ульяницкий, 54, Гладковский, 74 (пен), Кожевников, 78 – Пусь, 20.