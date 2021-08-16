Источник: польский клуб готов купить у Ворсклы бразильского хавбека

Очевидно, Луизао вскоре покинет Полтаву и перейдет в «Радомяк»

  • 16.08.2021 00:40
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Источник: польский клуб готов купить у Ворсклы бразильского хавбека
© ФК Ворскла Полтава. Луизао

Бразильский полузащитник Луизао может перейти из полтавской «Ворсклы» в польский клуб «Радомяк».

Как сообщил польский журналист Шимон Янчик, клубы уже ведут переговоры почти месяц. Украинский клуб хотел оставить себе футболиста на время игры в Лиге конференций, но быстро распрощался с еврокубками.

«Радомяк», новичок польского топ-дивизиона, заплатит за трансфер 23-летнего бразильца около 50 тысяч долларов (200 тысяч злотых). Кроме того, «Ворскла» может получить проценты с будущей перепродажи футболиста. 

Луизао должен прибыть в Радом в ближайшие дни. Последние детали клубы еще обсуждают. Бразилец подпишет долгосрочный контракт с клубом. Ожидается, что «зеленые» предложат воспитаннику «Сан-Паулу» и «Порту» трехлетний контракт. За два года в Полтаве Луизао сыграл 35 матчей и забил 1 гол.

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