Источник: польский клуб готов купить у Ворсклы бразильского хавбека

Бразильский полузащитник Луизао может перейти из полтавской «Ворсклы» в польский клуб «Радомяк».

Как сообщил польский журналист Шимон Янчик, клубы уже ведут переговоры почти месяц. Украинский клуб хотел оставить себе футболиста на время игры в Лиге конференций, но быстро распрощался с еврокубками.

«Радомяк», новичок польского топ-дивизиона, заплатит за трансфер 23-летнего бразильца около 50 тысяч долларов (200 тысяч злотых). Кроме того, «Ворскла» может получить проценты с будущей перепродажи футболиста.

Луизао должен прибыть в Радом в ближайшие дни. Последние детали клубы еще обсуждают. Бразилец подпишет долгосрочный контракт с клубом. Ожидается, что «зеленые» предложат воспитаннику «Сан-Паулу» и «Порту» трехлетний контракт. За два года в Полтаве Луизао сыграл 35 матчей и забил 1 гол.