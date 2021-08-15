Ворскла рассталась с бразильским полузащитником

Полтавская «Ворскла» и ее главный тренер Юрий Максимов больше не рассчитывают на бразильского легионера Луизао.

Клуб и футболист расторгли контракт, который действовал до 2022 года. Новым клубом бразильского легионера станет польский «Радомяк». Сумма отступных за полузащитника для поляков — €50 тысяч.

Луизао перешел в «Ворсклу» в 2019 году на правах аренды из португальского «Порту», а затем подписал с полтавчанами полноценный контракт.

В минувшем сезоне Луизао провел в составе «Ворсклы» 10 матчей. В нынешнем сезоне сыграл шесть минут в матче против «Руха», который состоялся 1 августа.