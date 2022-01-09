Шахтеру интересен защитник сборной Молдовы

Олег Рябчук выступает в Греции за «Олимпиакос»

  • 09.01.2022 16:03
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Шахтеру интересен защитник сборной Молдовы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Рябчук

Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к 23-летнему левому фулбеку «Олимпиакоса» и сборной Молдовы Олегу Рябчуку.

«Горняки» активно ищут усиление на левый фланг обороны, так как ключевому игроку дончан на этой позиции Исмаили уже почти 32 года, и его работа не полностью устраивает нынешнего главного тренера команды Роберто Де Дзерби.

Рябчук внесен в шорт-лист «Шахтера», и грядущим летом украинский клуб вполне может предпринять конкретные шаги по осуществлению трансфера.

Помимо «Шахтера» виды на Рябчука имеет франкфуртский «Айнтрахт».

Оценочная стоимость молдавского фулбека, имеющего также португальское гражданство, ныне составляет 3 миллиона евро. Его контракт с «Олимпиакосом» рассчитан до лета 2025 года, а в Грецию Рябчук перебрался зимой минувшего года за 2 миллиона евро из португальского клуба «Пасуш де Феррейра».

Источник — Sportime

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    Face Control, 09.01.2022 16:37
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