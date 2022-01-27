ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал молодого французского защитника

Иссиар Драме уже выступал в Украине за донецкий «Олимпик»

  • 27.01.2022 21:20
  • 916 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал молодого французского защитника
© ФК Львов. Иссиар Драме

Французский защитник Иссиар Драме стал футболистом клуба «Львов».

22-летний центрбек подписал контракт до конца сезона с возможностью пролонгации.

Драме ранее выступал за французский «Лион» (2016–2020), донецкий «Олимпик» (2020–2021) и «Нью-Йорк Ред Буллз» (2021).

Источник — ФК Львов

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    PFCLviv, 27.01.2022 22:11
    0
    Удачі!
    Тільки Львів !
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