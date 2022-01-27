ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал молодого французского защитника

Французский защитник Иссиар Драме стал футболистом клуба «Львов».
22-летний центрбек подписал контракт до конца сезона с возможностью пролонгации.
Драме ранее выступал за французский «Лион» (2016–2020), донецкий «Олимпик» (2020–2021) и «Нью-Йорк Ред Буллз» (2021).
Источник — ФК Львов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Тільки Львів !
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.