Бобок – о трансфере в Динамо: «Надо подождать»

22-летний правый защитник румынского «Фарула» Раду Бобок, которого не так давно пресса активно сватала в киевское «Динамо» в обмен на 1 миллион евро, прокомментировал слухи о возможном переезде в Украину.

«Это не первый раз, когда вокруг меня возникают слухи. Их появлялось много, но ничего не происходило, и я оставался здесь. Так что надо подождать и посмотреть, что будет зимой», - сказал Бобок.

В текущем сезоне Бобок провел 7 матчей в чемпионате Румынии и отличился 1 результативной передачей. Его контракт с «Фарулом» рассчитан до лета 2023 года.