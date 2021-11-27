Бобок – о трансфере в Динамо: «Надо подождать»

Румынский защитник не подтвердил скорый переезд в столичный украинский клуб

  • 27.11.2021 17:44
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  • 1 комментарий
Бобок – о трансфере в Динамо: «Надо подождать»
© digisport.ro. Раду Бобок

22-летний правый защитник румынского «Фарула» Раду Бобок, которого не так давно пресса активно сватала в киевское «Динамо» в обмен на 1 миллион евро, прокомментировал слухи о возможном переезде в Украину.

«Это не первый раз, когда вокруг меня возникают слухи. Их появлялось много, но ничего не происходило, и я оставался здесь. Так что надо подождать и посмотреть, что будет зимой», - сказал Бобок.

В текущем сезоне Бобок провел 7 матчей в чемпионате Румынии и отличился 1 результативной передачей. Его контракт с «Фарулом» рассчитан до лета 2023 года.

Источник — Digisport.ro

(12 голосов)

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Комментарии
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    Yura Юрий
    Yura Юрий, 27.11.2021 18:09
    0
    в апреле стукнуло 22, но ни разу за первую сборную не играл, значит не шибко то и верят в него на родине...
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