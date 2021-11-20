Динамо близко к подписанию румынского защитника

Раду Бобок из «Фарула» может стать игроком «Динамо»

  • 20.11.2021 14:51
  • 2088 просмотров
  • 8 комментариев
Динамо близко к подписанию румынского защитника
© ФК Фарул. Раду Бобок

Защитник румынского «Фарула» Раду Бобок близок к переходу в «Динамо» Киев. Об этом сообщает playsport.ro.

Инициатором данного трансфера является главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, который давно следил за 22-летним соотечественником.

Сумма трансфера может составить 1 миллион евро. Transfermarkt оценивает игрока в 1,3 милиона евро. Бобок является правым защитником. Также может выступать на левом фланге и на позиции опорного полузащитника.

В нынешнем сезоне на счету Бобока 1 ассист в 6 матчах за «Фарул» в чемпионате Румынии. Также Бобок является игроком молодежной сборной Румынии.

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(14 голосов)

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Комментарии
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    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 20.11.2021 14:52
    +4
    И кого он вытеснит интересно ?
    Мне кажется утка румынских СМИ
    Теперь каждое трансферное окно , мы будем пол Румынии скупать, по слухам
    Ссылка
    Умник
    Умник, 20.11.2021 14:51
    +4
    На
    Х
    Ре
    На????
    Ссылка
    name_footbol
    online
    name_footbol, 20.11.2021 14:53
    +3
    Опять эта румынская пресса! Защита в динамо нормальная и легионеры не нужны!
    Ссылка
    FunnyCat___
    online
    FunnyCat___, 20.11.2021 15:25 (изменен)
    +2
    По нарезкам не плох более менее - с ударом с пасом , подключается к атакам
    Но это все на фоне румынского чемпионата опять же
    Ссылка
    elPadrino
    online
    elPadrino, 20.11.2021 15:22
    +2
    очень похоже,что кто-то из защитников Динамо может уйти в другой клуб
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 20.11.2021 15:36
    0
    прям 22 летний вундеркинд:
    может в защите и справа, и слева, и опорником.
    надать брать !!!
    эх... если бы их было два...
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 20.11.2021 15:29
    0
    Либо в Румынии свой бурбас завелся, либо Динамо Киев продает одного из защитников
    Ссылка
    wertey565
    online
    wertey565, 20.11.2021 15:14
    -3
    Есть тема пацаны!
    На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
    потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king ball.ru
    Ссылка
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