Динамо близко к подписанию румынского защитника

Защитник румынского «Фарула» Раду Бобок близок к переходу в «Динамо» Киев. Об этом сообщает playsport.ro.

Инициатором данного трансфера является главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, который давно следил за 22-летним соотечественником.

Сумма трансфера может составить 1 миллион евро. Transfermarkt оценивает игрока в 1,3 милиона евро. Бобок является правым защитником. Также может выступать на левом фланге и на позиции опорного полузащитника.

В нынешнем сезоне на счету Бобока 1 ассист в 6 матчах за «Фарул» в чемпионате Румынии. Также Бобок является игроком молодежной сборной Румынии.