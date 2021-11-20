Динамо близко к подписанию румынского защитника

Защитник румынского «Фарула» Раду Бобок близок к переходу в «Динамо» Киев. Об этом сообщает playsport.ro.
Инициатором данного трансфера является главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, который давно следил за 22-летним соотечественником.
Сумма трансфера может составить 1 миллион евро. Transfermarkt оценивает игрока в 1,3 милиона евро. Бобок является правым защитником. Также может выступать на левом фланге и на позиции опорного полузащитника.
В нынешнем сезоне на счету Бобока 1 ассист в 6 матчах за «Фарул» в чемпионате Румынии. Также Бобок является игроком молодежной сборной Румынии.
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Мне кажется утка румынских СМИ
Теперь каждое трансферное окно , мы будем пол Румынии скупать, по слухам
Х
Ре
На????
Но это все на фоне румынского чемпионата опять же
может в защите и справа, и слева, и опорником.
надать брать !!!
эх... если бы их было два...
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king ball.ru
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