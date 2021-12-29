ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал второго зимнего новичка

Даниил Кучер стал игроком клуба из Петрово

  • 29.12.2021 13:55
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ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал второго зимнего новичка
© ФК Ингулец. Даниил Кучер и Александр Поворознюк

24-летний украинский вратарь Даниил Кучер, который первую часть сезона провел в «Минае», присоединился к «Ингульцу».

Об этом официально сообщил клуб из Петрово.

Подробности контракта не сообщаются.

Ранее «Ингулец» подписал бывшего полузащитника «Днепра» и «Шерифа» Андрея Близниченко.

«Ингулец» завершил первую часть сезона на 14-й позиции в турнирной таблице УПЛ.

Источник — ФК Ингулец

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