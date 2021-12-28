ОФИЦИАЛЬНО: Ингулец подписал бывшего полузащитника Днепра и Шерифа

Андрей Близниченко присоединился к украинской команде

  • 28.12.2021 17:57
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ОФИЦИАЛЬНО: Ингулец подписал бывшего полузащитника Днепра и Шерифа
© ФК Ингулец

27-летний украинский полузащитник Андрей Близниченко присоединился к «Ингульцу». Детали соглашения не называются. «Ингулец» подписал Близниченко в качестве свободного агента.

На протяжении карьеры Близниченко выступал за украинский «Днепр» и турецкий «Карабюкспор». Последним клубом игрока был молдавский «Шериф», цвета которого он защищал с января 2019 до августа 2021 года.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €400 тысяч. Близниченко предпочитает выступать на позиции правого вингера.

Источник — ФК Ингулец

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