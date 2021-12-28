ОФИЦИАЛЬНО: Ингулец подписал бывшего полузащитника Днепра и Шерифа

27-летний украинский полузащитник Андрей Близниченко присоединился к «Ингульцу». Детали соглашения не называются. «Ингулец» подписал Близниченко в качестве свободного агента.
На протяжении карьеры Близниченко выступал за украинский «Днепр» и турецкий «Карабюкспор». Последним клубом игрока был молдавский «Шериф», цвета которого он защищал с января 2019 до августа 2021 года.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €400 тысяч. Близниченко предпочитает выступать на позиции правого вингера.
Источник — ФК Ингулец
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