ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь снова подписал своего бывшего голкипера

«Мариуполь» официально сообщил о подписании 29-летнего голкипера Евгения Гальчука. Контракт рассчитан до лета 2022 года.

Гальчук возвращается в «Мариуполь» всего после полугодичного перерыва. В это время он выступал за «Ингулец», где на его счету 12 матчей. Контракт с «Ингульцом» Гальчук расторг неделю назад.

За «Мариуполь» Гальчук выступал в 2013 – 2021 годах. Суммарно провел за клуб 134 матча во всех турнирах. В «Мариуполе» Гальчук заменит Олега Кудрика, который покинул клуб на прошлой неделе.