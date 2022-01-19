ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь снова подписал своего бывшего голкипера

Евгений Гальчук вернулся в клуб

  • 19.01.2022 17:02
  • 1982 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь снова подписал своего бывшего голкипера
© ФК Мариуполь

«Мариуполь» официально сообщил о подписании 29-летнего голкипера Евгения Гальчука. Контракт рассчитан до лета 2022 года.

Гальчук возвращается в «Мариуполь» всего после полугодичного перерыва. В это время он выступал за «Ингулец», где на его счету 12 матчей. Контракт с «Ингульцом» Гальчук расторг неделю назад.

За «Мариуполь» Гальчук выступал в 2013 – 2021 годах. Суммарно провел за клуб 134 матча во всех турнирах. В «Мариуполе» Гальчук заменит Олега Кудрика, который покинул клуб на прошлой неделе.

Источник — ФК Мариуполь

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 19.01.2022 17:07
    +4
    ...круговорот Гальчука в орендуполі
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    Face Control
    online
    Face Control, 19.01.2022 17:11
    -2
    Удачи!
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