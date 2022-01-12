Ингулец расторг контракт с вратарем

Евгений Гальчук получил статус свободного агента

  • 12.01.2022 13:19
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Ингулец расторг контракт с вратарем
© ФК Мариуполь. Евгений Гальчук

15 января команда из Петрово возобновит подготовку к весенней части сезона.

«Ингулец» расторг контракт по обоюдному согласию сторон с вратарем Евгением Гальчуком.

В первой части чемпионата УПЛ голкипер провел за «Ингулец» 12 поединков.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Ингулец» 26 февраля будет принимать киевское «Динамо».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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