ОФИЦИАЛЬНО. Кудрик и Микицей покинули Мариуполь

Игроки стали свободными агентами

  • 13.01.2022 17:17
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Кудрик и Микицей покинули Мариуполь
© ФК Мариуполь

«Мариуполь» официально сообщил о прекращении сотрудничества с двумя игроками. Речь идет о голкипере Олеге Кудрике и защитнике Станиславе Микицее.

25-летний Кудрик выступал за «Мариуполь» c лета 2020 года. Суммарно за это время он провел 22 матча в УПЛ.

32-летний Микицей перешел в «Мариуполь» только летом 2021 года. За это время провел 7 матчей. Ранее Микицей уже выступал за «Мариуполь» в 2009 – 2011 годах.

Источник — ФК Мариуполь

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    kaka, 13.01.2022 17:59
    +2
    большая часть Марика-не уровень УПЛ
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