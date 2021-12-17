ОФИЦИАЛЬНО. Два футболиста покинули Львов, клуб поблагодарил игроков

Владислав Хамелюк и Станислав Сорокин расстались с командой УПЛ

  • 17.12.2021 23:04
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ОФИЦИАЛЬНО. Два футболиста покинули Львов, клуб поблагодарил игроков
© ФК Львов. Владислав Хамелюк и Станислав Сорокин

Два футболиста, Владислав Хамелюк и Станислав Сорокин, покинули ФК «Львов». Клуб и игроки решили не продолжать сотрудничество.

Руководство и тренерский штаб «Львова» поблагодарили футболистов и пожелали успехов в дальнейшей футбольной карьере.

Владислав Хамелюк присоединился к ФК «Львов» в июле 2021 года. За это время успел провести 2 матча в футболке «сине-золотых львов». Контракт расторгли по общему согласию сторон.

Станислав Сорокин стал игроком «Львова» в сентябре 2021 года. В официальных матчах в составе «горожан» появлялся на поле трижды. У исполнителя завершилось арендное соглашение с львовянами, и он вернулся к ковалевскому «Колосу».

Источник — ФК Львов

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