ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер попрощался с Дентиньо

Донецкий клуб не стал продлевать контракт с бразильцем

  • 08.11.2021 11:30
  • 6055 просмотров
  • 23 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер попрощался с Дентиньо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дентиньо

Донецкий «Шахтер» сообщил о расставании с нападающим Дентиньо.
 
Бразилец провел в команде 10 лет и завоевал с ней 16 трофеев – 6 чемпионств, 5 Кубков и 5 Суперкубков Украины. 
 
Он отыграл за «Шахтер» во всех турнирах 197 матчей, забил 29 мячей и вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба.
 
Отметим, что Дентиньо пришел в клуб в 2011 году и в дебютной же игре с «Оболонью» на «Донбасс Арене» забил свой первый гол. 

Источник — ФК Шахтер Донецк

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Вика Бега
    online
    Вика Бега, 08.11.2021 11:47
    +3
    New Zealander, 08.11.2021 11:45
    Спасибо особенно за голы Реалу.
    Топ игрок уходит
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    New Zealander
    online
    New Zealander, 08.11.2021 11:45
    +3
    Спасибо особенно за голы Реалу.
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 08.11.2021 11:43
    +3
    Какая потеря для шахты легенда можно сказать, по выкачке $ так точно)
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    New Zealander
    online
    New Zealander, 08.11.2021 12:11
    +2
    Bibenco, 08.11.2021 12:01
    Не могу понять, как они определяют хороший это игрок или нет. У кротов же бразильцы все "на одно лицо", маленькие, чёрненькие, все одинаково бегают. Вот чем Дентиньо хуже тех, которые опозорились с Шерифом? Просто надоел уже, и захотели новеньких?
    Форвард должен в первую очередь забивать голы. Причём почти в каждом матче, вам это уши режет словосочетание "забивать в каждом матче" так как у вас таких форвардов уже не было лет 20. А у нас были, - Мхитарян, Тейшейра, Ферейра, Мораес и Траоре тоже ишел к успеху и забивал почти в каждом матче пока травму не получил. Все они становились в свое время лучшими бомбардирами чемпионата Украины с статистикой голов 20 или больше за сезон (кроме травмированого Траоре). Так вот отличие Дентиньйо от этих ребят в том что он забивал только когда рак на горе свистел. Хоть и забивал очень ценные и важные голы, но делал это чрезвычайно редко. Не так конечно редко как Супряга, Леднев, Русин... это делали, но все же редко. Поэтому Дентиньйо и покидает Шахтер
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    Brian
    Brian, 08.11.2021 12:08
    +2
    Bibenco, 08.11.2021 12:01
    Не могу понять, как они определяют хороший это игрок или нет. У кротов же бразильцы все "на одно лицо", маленькие, чёрненькие, все одинаково бегают. Вот чем Дентиньо хуже тех, которые опозорились с Шерифом? Просто надоел уже, и захотели новеньких?
    Это на троещинском рынке все на одно лицо. А у футболистов есть такие параметры как индивидуальная техника, скорость, дриблинг и ещё куча аспектов которые влияют на стоимость на трансферном рынке.
    Ссылка
    Brian
    Brian, 08.11.2021 12:02
    +2
    UKRAINE FAN, 08.11.2021 12:00
    Одна из проблем шахтера это в том что он не признает провальных трансферов. 10 лет нужно было что бы понять что Дентиньо не подходит?
    Каждый тренер давал ему шанс и пытался адаптировать под свою игру. И только Де Дзерби чётко понимает что в его схему и рисунок игры он не вписываеться.
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 08.11.2021 12:01
    +2
    Давно пора. 10 років не стільки грав, як викачував гроші.
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    UKRAINE FAN
    online
    UKRAINE FAN, 08.11.2021 12:00
    +2
    Одна из проблем шахтера это в том что он не признает провальных трансферов. 10 лет нужно было что бы понять что Дентиньо не подходит?
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    Brian
    Brian, 08.11.2021 12:00
    +1
    Вообще с ним ещё 5 лет назад нужно было прощаться. Игроком основы он не стал. Джокером тоже. Только время терял в Шахтёре.
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    New Zealander
    online
    New Zealander, 08.11.2021 11:46
    +1
    elPadrino, 08.11.2021 11:44
    не мешало бы Дентиньо подать петицию в УЕФА-пусть проверят-нет ли в его увольнении проявлений расизма со стороны руководства Шахтера
    Не мешало бы тебе самого себя в Игнор отправить.
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    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 08.11.2021 13:03
    0
    Alex86 1, 08.11.2021 12:58
    ... один из самых недооцененных бразильских игроков, не хватает добавить ... он стоял на одном ряду с Веллингтоном Немом и др.
    да пох.. где он там стоял, точнее сидел
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 08.11.2021 12:58
    0
    ENJOY--, 08.11.2021 12:48
    уже забыл кто это
    все эти "один из самых недооцененных бразильских игроков, он принес достаточно пользы, голы Реалу" и остальное блаблабла - это не про меня
    ... один из самых недооцененных бразильских игроков, не хватает добавить ... он стоял на одном ряду с Веллингтоном Немом и др.
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 08.11.2021 12:48
    0
    Alex86 1, 08.11.2021 12:45
    Будете скучать по этому топарю?
    Как-никак 1О лет на балансе числился.
    уже забыл кто это
    все эти "один из самых недооцененных бразильских игроков, он принес достаточно пользы, голы Реалу" и остальное блаблабла - это не про меня
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 08.11.2021 12:44
    0
    Пока, чувак!!
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 08.11.2021 12:39
    0
    New Zealander, 08.11.2021 12:11
    Форвард должен в первую очередь забивать голы. Причём почти в каждом матче, вам это уши режет словосочетание "забивать в каждом матче" так как у вас таких форвардов уже не было лет 20. А у нас были, - Мхитарян, Тейшейра, Ферейра, Мораес и Траоре тоже ишел к успеху и забивал почти в каждом матче пока травму не получил. Все они становились в свое время лучшими бомбардирами чемпионата Украины с статистикой голов 20 или больше за сезон (кроме травмированого Траоре). Так вот отличие Дентиньйо от этих ребят в том что он забивал только когда рак на горе свистел. Хоть и забивал очень ценные и важные голы, но делал это чрезвычайно редко. Не так конечно редко как Супряга, Леднев, Русин... это делали, но все же редко. Поэтому Дентиньйо и покидает Шахтер
    Кто в Шахтёре сейчас забивает много? Надо тогда всех разогнать.
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    Bibenco
    Bibenco, 08.11.2021 12:37
    0
    Brian, 08.11.2021 12:08
    Это на троещинском рынке все на одно лицо. А у футболистов есть такие параметры как индивидуальная техника, скорость, дриблинг и ещё куча аспектов которые влияют на стоимость на трансферном рынке.
    А у него этого всего нет? Зачем же его тогда покупали?
    На других рынках лица разные?
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    zafo43
    online
    zafo43, 08.11.2021 12:35
    0
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 08.11.2021 12:45 (изменен)
    -1
    ENJOY--, 08.11.2021 12:44
    Пока, чувак!!
    Будете скучать по этому топарю?
    Как-никак 1О лет на балансе числился.
    Ссылка
    turist86
    turist86, 08.11.2021 12:43
    -1
    Нападник за 10 років забив 29 м'ячів
    Менеджери Шахтаря мають компенсувати цей "трансфер" з власної кишені
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    elPadrino
    online
    elPadrino, 08.11.2021 11:44
    -2
    не мешало бы Дентиньо подать петицию в УЕФА-пусть проверят-нет ли в его увольнении проявлений расизма со стороны руководства Шахтера
    Ссылка
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