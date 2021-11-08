ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер попрощался с Дентиньо

Донецкий «Шахтер» сообщил о расставании с нападающим Дентиньо.



Бразилец провел в команде 10 лет и завоевал с ней 16 трофеев – 6 чемпионств, 5 Кубков и 5 Суперкубков Украины.



Он отыграл за «Шахтер» во всех турнирах 197 матчей, забил 29 мячей и вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба.



Отметим, что Дентиньо пришел в клуб в 2011 году и в дебютной же игре с «Оболонью» на «Донбасс Арене» забил свой первый гол.