ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер попрощался с Дентиньо

Донецкий «Шахтер» сообщил о расставании с нападающим Дентиньо.
Бразилец провел в команде 10 лет и завоевал с ней 16 трофеев – 6 чемпионств, 5 Кубков и 5 Суперкубков Украины.
Он отыграл за «Шахтер» во всех турнирах 197 матчей, забил 29 мячей и вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю клуба.
Отметим, что Дентиньо пришел в клуб в 2011 году и в дебютной же игре с «Оболонью» на «Донбасс Арене» забил свой первый гол.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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все эти "один из самых недооцененных бразильских игроков, он принес достаточно пользы, голы Реалу" и остальное блаблабла - это не про меня
Как-никак 1О лет на балансе числился.
все эти "один из самых недооцененных бразильских игроков, он принес достаточно пользы, голы Реалу" и остальное блаблабла - это не про меня
На других рынках лица разные?
Как-никак 1О лет на балансе числился.
Менеджери Шахтаря мають компенсувати цей "трансфер" з власної кишені
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