На просмотре в Металлисте 1925 пребывает защитник с немецким паспортом

На сборах харьковской команды в Белеке работает потенциальный новичок

  • 01.02.2022 08:35
  • 511 просмотров
  • 1 комментарий
На просмотре в Металлисте 1925 пребывает защитник с немецким паспортом
© ФК Аль-Дафра. Аюб Эрраджи

В тренировочном лагере «Металлиста 1925» уже несколько дней находится фланговый защитник Аюб Эрраджи.

20-летний футболист с гражданством Германии и Марокко на молодежном уровне поиграл за команды Дюссельдорфа, Менхенгладбаха и Оберхаузена. Прошлый сезон Эрраджи начинал в клубе Регионаллиги (четвертый дивизион) «Феникс Любек», а заканчивал в команде элитного эшелона ОАЭ «Аль-Дафра». 

В конце ноября 2021 года Эрраджи попрощался с эмиратским клубом и сейчас пребывает в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в 10 тысяч евро.

На сборе в Белеке команда Валерия Кривенцова работает с прошлой недели и уже успела провести три контрольных матча – с «Брегальницей» из Северной Македонии (0:4), турецким «Антальяспором» (0:0) и сербской «Войводиной» (2:3).

Во встрече с «Антальяспором» Эрраджи появился на поле после перерыва, а против «Войводины» вышел в старте и был заменен во втором тайме. В обоих поединках легионер сыграл на позиции левого защитника.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    ABTO6yC1925, 01.02.2022 09:11
    0
    Ну наконец то!!!! Вот оно реальное усиление!!!! Ура
    Свободный аматор с 4 лиги Германии ( в которой не заиграл)........ Transfermarkt оценил в 10 000€?!! Реально? Такие цены существуют??
    С такими делами можно и в стыках отлететь от условного Альянса или Полесья
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