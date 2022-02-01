На просмотре в Металлисте 1925 пребывает защитник с немецким паспортом

В тренировочном лагере «Металлиста 1925» уже несколько дней находится фланговый защитник Аюб Эрраджи.

20-летний футболист с гражданством Германии и Марокко на молодежном уровне поиграл за команды Дюссельдорфа, Менхенгладбаха и Оберхаузена. Прошлый сезон Эрраджи начинал в клубе Регионаллиги (четвертый дивизион) «Феникс Любек», а заканчивал в команде элитного эшелона ОАЭ «Аль-Дафра».

В конце ноября 2021 года Эрраджи попрощался с эмиратским клубом и сейчас пребывает в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в 10 тысяч евро.

На сборе в Белеке команда Валерия Кривенцова работает с прошлой недели и уже успела провести три контрольных матча – с «Брегальницей» из Северной Македонии (0:4), турецким «Антальяспором» (0:0) и сербской «Войводиной» (2:3).

Во встрече с «Антальяспором» Эрраджи появился на поле после перерыва, а против «Войводины» вышел в старте и был заменен во втором тайме. В обоих поединках легионер сыграл на позиции левого защитника.