ФОТО. Замена для Миколенко. Защитник вернулся в киевское Динамо

Владислав Дубинчак полтора года выступал за «Днепр-1» на правах аренды

  • 03.01.2022 14:00
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ФОТО. Замена для Миколенко. Защитник вернулся в киевское Динамо
© Instagram. Александр Карпов и Владислав Дубинчак

Защитник Владислав Дубинчак вернулся в киевское «Динамо», сообщил агент футболиста Александр Карпов.

23-летний игрок полтора сезона провел в аренде в «Днепре-1», за который сыграл 38 матчей в УПЛ, без забитых голов.

До того воспитанник «Динамо» выступал в аренде в «Арсенале» (28 поединков) и «Карпатах» (19 игр).

После того как «Динамо» продало в «Эвертон» Виталия Миколенко, киевский клуб находится в поисках замены на позицию левого защитника. Ожидается, что Дубинчак создаст конкуренцию молодому Константину Вивчаренко.

Источник — Instagram

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