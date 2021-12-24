На замену Миколенко. Молодой защитник поедет на сбор с Динамо

По информации Динамо Киев Inside, левый защитник «Динамо» U-19 Константин Вивчаренко поедет на зимний сбор с основной командой киевлян.

Вивчаренко получит свой шанс заменить Виталия Миколенко, который должен перейти в «Эвертон».

19-летний игрок в нынешнем сезоне провел 19 матчей и забил 4 гола в чемпионате U-19 и Юношеской Лиге УЕФА.

Пока нет информации, планирует ли клуб зимой возвращать из аренды в «Днепре-1» Владислава Дубинчака, который может закрыть эту позицию.