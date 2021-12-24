На замену Миколенко. Молодой защитник поедет на сбор с Динамо

Константин Вивчаренко получит свой шанс

  • 24.12.2021 15:29
  • 3799 просмотров
  • 1 комментарий
На замену Миколенко. Молодой защитник поедет на сбор с Динамо
© fcdynamo.kiev.ua

По информации Динамо Киев Inside, левый защитник «Динамо» U-19 Константин Вивчаренко поедет на зимний сбор с основной командой киевлян.

Вивчаренко получит свой шанс заменить Виталия Миколенко, который должен перейти в «Эвертон».

19-летний игрок в нынешнем сезоне провел 19 матчей и забил 4 гола в чемпионате U-19 и Юношеской Лиге УЕФА.

Пока нет информации, планирует ли клуб зимой возвращать из аренды в «Днепре-1» Владислава Дубинчака, который может закрыть эту позицию.

Источник — Telegram

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Борис Дон
    online
    Борис Дон, 24.12.2021 16:18
    -1
    На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
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