На замену Миколенко. Молодой защитник поедет на сбор с Динамо

По информации Динамо Киев Inside, левый защитник «Динамо» U-19 Константин Вивчаренко поедет на зимний сбор с основной командой киевлян.
Вивчаренко получит свой шанс заменить Виталия Миколенко, который должен перейти в «Эвертон».
19-летний игрок в нынешнем сезоне провел 19 матчей и забил 4 гола в чемпионате U-19 и Юношеской Лиге УЕФА.
Пока нет информации, планирует ли клуб зимой возвращать из аренды в «Днепре-1» Владислава Дубинчака, который может закрыть эту позицию.
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