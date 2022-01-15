ОФИЦИАЛЬНО. Назарий Русин подписал контракт с Черноморцем

Нападающий прибыл на учебно-тренировочные сборы «моряков» в Турции

  • 15.01.2022 22:35
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ОФИЦИАЛЬНО. Назарий Русин подписал контракт с Черноморцем
© ФК Черноморец. Назарий Русин

23-летний форвард Назарий Русин, контракт которого принадлежит «Динамо», стал очередным новичком одесского «Черноморца» во время паузы в чемпионате. Об условиях перехода не сообщается.

Нападающий прибыл на учебно-тренировочные сборы «моряков» в Турции из распоряжения клуба «Днепр-1». Во время тренировок Назарий проявил себя настоящим бойцом на поле. Стихия Русина – игра во вратарской. Выбирая правильную позицию, он умело превращает в гол фланговый прострел или передачу из глубины.

За 55 матчей в УПЛ Назарий Русин забил 13 голов. В составе киевского «Динамо» и луганской «Зари» Назарий был участником матчей Лиги Европы. В каждом из клубов Русин классно выполнял свою работу, забивая в евротурнирах. Форвард «Черноморца» был заигран за все юношеские и молодежные сборные Украины. За «молодежку» Русин провел 11 игр и забил 7 голов.

Пресс-служба «Черноморца» пожелала Назарию проявить себя на острие черно-синей атаки таким образом, чтобы результативная карьера продолжилась.

Источник — Sport.ua

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