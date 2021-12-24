Неудачная попытка. Динамо пыталось подписать форварда Крузейро Тиаго

Бразильский клуб отклонил предложение «бело-синих»

  • 24.12.2021 10:05
  • 986 просмотров
  • 3 комментария
Неудачная попытка. Динамо пыталось подписать форварда Крузейро Тиаго
© Instagram. Игор Тиаго

Киевское «Динамо» пыталось договориться с руководством «Крузейро» о трансфере 20-летнего центрфорварда Игора Тиаго, которого Transfermarkt оценивает в 400 тысяч евро.

Киевляне сделали конкретное предложение, суть которого источник не раскрывает, однако оно было отклонено.

Также подписать Тиаго пытался словацкий ДАК и японский клуб, название которого не раскрывается. Им также было отказано.

В настоящий момент у «Крузейро» есть еще два предложение по Тиаго. В частности, болгарский «Лудогорец» и еще один неназванный клуб из Европы готовы выкупить форварда за 1,2 и 2,3 миллиона евро соответственно, однако в этих предложениях есть нюансы относительно процента приобретаемых прав и количества траншей.

Игор Тиаго является воспитанником «Крузейро». В минувшем сезоне в Серии В провел 25 матчей за команду, в которых отличился 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

Источник — Itatiaia - A Radio de Minas

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    padlo95
    padlo95, 24.12.2021 10:12
    +1
    25 матча, 4 гола🤔! Круто
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 24.12.2021 10:20
    0
    Надо не только в Бразилию смотреть.
    Вон у соперников Зари норвежских был очень даже неплохой форвард,
    И Роме и Заре забивал и техника и скорость есть.
    Но его по моему уже в Краснодар сватают
    Ссылка
    New Zealander
    online
    New Zealander, 24.12.2021 10:11
    -1
    А что они уже не хотят чтобы в нападении играл Гармаш?
    Ссылка
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