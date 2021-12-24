Неудачная попытка. Динамо пыталось подписать форварда Крузейро Тиаго

Киевское «Динамо» пыталось договориться с руководством «Крузейро» о трансфере 20-летнего центрфорварда Игора Тиаго, которого Transfermarkt оценивает в 400 тысяч евро.
Киевляне сделали конкретное предложение, суть которого источник не раскрывает, однако оно было отклонено.
Также подписать Тиаго пытался словацкий ДАК и японский клуб, название которого не раскрывается. Им также было отказано.
В настоящий момент у «Крузейро» есть еще два предложение по Тиаго. В частности, болгарский «Лудогорец» и еще один неназванный клуб из Европы готовы выкупить форварда за 1,2 и 2,3 миллиона евро соответственно, однако в этих предложениях есть нюансы относительно процента приобретаемых прав и количества траншей.
Игор Тиаго является воспитанником «Крузейро». В минувшем сезоне в Серии В провел 25 матчей за команду, в которых отличился 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
Источник — Itatiaia - A Radio de Minas
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Вон у соперников Зари норвежских был очень даже неплохой форвард,
И Роме и Заре забивал и техника и скорость есть.
Но его по моему уже в Краснодар сватают
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