Неудачная попытка. Динамо пыталось подписать форварда Крузейро Тиаго

Киевское «Динамо» пыталось договориться с руководством «Крузейро» о трансфере 20-летнего центрфорварда Игора Тиаго, которого Transfermarkt оценивает в 400 тысяч евро.

Киевляне сделали конкретное предложение, суть которого источник не раскрывает, однако оно было отклонено.

Также подписать Тиаго пытался словацкий ДАК и японский клуб, название которого не раскрывается. Им также было отказано.

В настоящий момент у «Крузейро» есть еще два предложение по Тиаго. В частности, болгарский «Лудогорец» и еще один неназванный клуб из Европы готовы выкупить форварда за 1,2 и 2,3 миллиона евро соответственно, однако в этих предложениях есть нюансы относительно процента приобретаемых прав и количества траншей.

Игор Тиаго является воспитанником «Крузейро». В минувшем сезоне в Серии В провел 25 матчей за команду, в которых отличился 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.