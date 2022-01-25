ОФИЦИАЛЬНО. Юрченко стал игроком Риги

28-летний украинский хавбек Владлен Юрченко официально стал игроком латвийской «Риги». Детали соглашения не разглашаются.

Напомним, последним клубом Юрченко была черниговская «Десна», которую он в декабре покинул на правах свободного агента.

За полгода в составе черниговского клуба Владлен сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Ранее Юрченко выступал за рубежом за немецкий «Байер» и датский «Вайле».

За «Ригу» выступает еще один украинский хавбек Юрий Вакулко. Прошлый чемпионат Латвии эта команда завершила на 4-м месте, набрав 50 баллов.