ОФИЦИАЛЬНО. Юрченко стал игроком Риги

28-летний украинский хавбек Владлен Юрченко официально стал игроком латвийской «Риги». Детали соглашения не разглашаются.
Напомним, последним клубом Юрченко была черниговская «Десна», которую он в декабре покинул на правах свободного агента.
За полгода в составе черниговского клуба Владлен сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Ранее Юрченко выступал за рубежом за немецкий «Байер» и датский «Вайле».
За «Ригу» выступает еще один украинский хавбек Юрий Вакулко. Прошлый чемпионат Латвии эта команда завершила на 4-м месте, набрав 50 баллов.
Источник — ФК Рига
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