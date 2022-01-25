ОФИЦИАЛЬНО. Юрченко стал игроком Риги

Украинский полузащитник подписал контракт с латвийским клубом

  • 25.01.2022 12:47
  • 1362 просмотра
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Юрченко стал игроком Риги
© ФК Рига. Владлен Юрченко

28-летний украинский хавбек Владлен Юрченко официально стал игроком латвийской «Риги». Детали соглашения не разглашаются.

Напомним, последним клубом Юрченко была черниговская «Десна», которую он в декабре покинул на правах свободного агента.

За полгода в составе черниговского клуба Владлен сыграл 7 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Ранее Юрченко выступал за рубежом за немецкий «Байер» и датский «Вайле».

За «Ригу» выступает еще один украинский хавбек Юрий Вакулко. Прошлый чемпионат Латвии эта команда завершила на 4-м месте, набрав 50 баллов.

Источник — ФК Рига

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Доброгорский Юрий
    online
    Доброгорский Юрий, 25.01.2022 13:22
    +1
    Cartman, 25.01.2022 13:03
    Лучше уже в УПЛ играть чем в Латвии . Страный игрок это Юрченко 
    Деньги не пахнут...
    Тем более 28 лет - не первая свежесть.
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    sadandr
    sadandr, 25.01.2022 13:12
    +1
    В програмі "ТаТоТаке" були описані причини вибору латвійської «Риги».
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    Cartman
    online
    Cartman, 25.01.2022 13:03
    0
    Лучше уже в УПЛ играть чем в Латвии . Страный игрок это Юрченко 
    Ссылка
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