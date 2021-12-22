Юрченко разорвал контракт с Десной

В межсезонье «Десна» потеряет сразу несколько игроков основного состава.

По информации источника, разорвал соглашение с клубом Владлен Юрченко, у которого в контракте был прописан соответствующий пункт. Также до конца не ясно, останется ли в команде Владислав Калитвинцев. Полузащитник может получить статус свободного агента из-за невыплат зарплаты.

Ранее, напомним, покинул команду на правах свободного агента Андрей Тотовицкий, который станет игроком «Колоса».