Юрченко разорвал контракт с Десной

Черниговский клуб лишился нескольких игроков

  • 22.12.2021 13:26
  • 1368 просмотров
  • 4 комментария
Юрченко разорвал контракт с Десной
© ФК Десна. Владлен Юрченко

В межсезонье «Десна» потеряет сразу несколько игроков основного состава.

По информации источника, разорвал соглашение с клубом Владлен Юрченко, у которого в контракте был прописан соответствующий пункт. Также до конца не ясно, останется ли в команде Владислав Калитвинцев. Полузащитник может получить статус свободного агента из-за невыплат зарплаты.

Ранее, напомним, покинул команду на правах свободного агента Андрей Тотовицкий, который станет игроком «Колоса».

Источник — ТаТоТаке

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    potemkin78, 22.12.2021 13:52
    +2
    Десна усё?
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    Face Control
    Face Control, 22.12.2021 13:54
    0
    Обидно, досадно, но ладно.
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    Виктор Алтухов
    Виктор Алтухов, 22.12.2021 13:50
    0
    Не знаю, почему, сразу, Юрченко не вернулся в Зарю? Там лучший тренер и нормальная игра. Может, сильно "побил горшки?
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    Burevestnik
    Burevestnik, 22.12.2021 13:40
    0
    жаль, что команда из такого красивого города окажется на дне...
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