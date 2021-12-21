Не Динамо. Стало известно, куда перейдет Тотовицкий

Новым клубом 28-летнего хавбека станет «Колос»

  • 21.12.2021 13:57
  • 4072 просмотра
  • 2 комментария
Не Динамо. Стало известно, куда перейдет Тотовицкий
© ФК Десна Чернигов. Андрей Тотовицкий

Стало известно, где продолжит карьеру атакующий полузащитник Андрей Тотовицкий, который покинул черниговскую «Десну» в качестве свободного агента.

С учетом того, что в киевском «Динамо» не смогли гарантировать футболисту место на первых сборах команды, Тотовицкий принял конкретное предложение, которое ему поступило от ковалевского «Колоса».

По данным источника, стороны уже подписали контракт, уладив все условия, о чем будет объявлено официально в ближайшее время.

Добавим, что в осенней части сезона 28-летний Тотовицкий сыграл за «Десну» 13 матчей, забил три мяча и сделал три результативные передачи.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    joytok
    online
    joytok, 21.12.2021 14:54
    0
    В Мариуполе теплей.
    Ссылка
    vittroy
    vittroy, 21.12.2021 14:48 (изменен)
    -1
    Яке Динамо？Я розумію, що останнім часом Динамо підбирало всякий мотлох....Але це вже занадто....І не потрібно придумувати такого роду новини.....Ви з своїми інсайдерами вде задрали...Коли Вас розпочнуть притягувати до відповідальності за брехню？
    Тільки стогните про утиск свободи слова....а навкруги одна брехня
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности