Не Динамо. Стало известно, куда перейдет Тотовицкий

Стало известно, где продолжит карьеру атакующий полузащитник Андрей Тотовицкий, который покинул черниговскую «Десну» в качестве свободного агента.

С учетом того, что в киевском «Динамо» не смогли гарантировать футболисту место на первых сборах команды, Тотовицкий принял конкретное предложение, которое ему поступило от ковалевского «Колоса».

По данным источника, стороны уже подписали контракт, уладив все условия, о чем будет объявлено официально в ближайшее время.

Добавим, что в осенней части сезона 28-летний Тотовицкий сыграл за «Десну» 13 матчей, забил три мяча и сделал три результативные передачи.