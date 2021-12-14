Динамо готово взять на просмотр одного из лидеров Десны

По информации источника, полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий может отправиться на зимние сборы вместе с «Динамо».
Игрок в конце декабря станет свободным агентом и сможет попробовать свои силы в составе киевской команды.
Сообщается, что вопрос еще не решен, но тренер Мирча Луческу рассматривает такую возможность. Правда, летом в похожей ситуации клуб взял свободного агента Владислава Кулача, но успеха это подписание не принесло.
28-летний Тотовицкий в нынешнем сезоне забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Результат такой трансферной политики в этрм году - последнее место в группе ЛЧ, 1 ничья, 1 гол.
В следующем сезоне, в случае продолжения движения текущим курсом - 3е место в ЛЕ.
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