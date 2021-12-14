Динамо готово взять на просмотр одного из лидеров Десны

По информации источника, полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий может отправиться на зимние сборы вместе с «Динамо».

Игрок в конце декабря станет свободным агентом и сможет попробовать свои силы в составе киевской команды.

Сообщается, что вопрос еще не решен, но тренер Мирча Луческу рассматривает такую возможность. Правда, летом в похожей ситуации клуб взял свободного агента Владислава Кулача, но успеха это подписание не принесло.

28-летний Тотовицкий в нынешнем сезоне забил 3 гола и сделал 3 ассиста.