Динамо готово взять на просмотр одного из лидеров Десны

Сообщается, что Андрей Тотовицкий имеет шанс показать себя Мирче Луческу

  • 14.12.2021 19:48
  • 816 просмотров
  • 4 комментария
Динамо готово взять на просмотр одного из лидеров Десны
© desna.football

По информации источника, полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий может отправиться на зимние сборы вместе с «Динамо».

Игрок в конце декабря станет свободным агентом и сможет попробовать свои силы в составе киевской команды.

Сообщается, что вопрос еще не решен, но тренер Мирча Луческу рассматривает такую возможность. Правда, летом в похожей ситуации клуб взял свободного агента Владислава Кулача, но успеха это подписание не принесло.

28-летний Тотовицкий в нынешнем сезоне забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Turnok
    online
    Turnok, 14.12.2021 19:50
    +1
    Понятно, греть лавку, как остальные взятые Луческу летом.
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    Eugene Vrubel
    Eugene Vrubel, 14.12.2021 19:58
    0
    От зачем? Зачем собирать игроков, которые не дотягивают уровнем до ДК?
    Результат такой трансферной политики в этрм году - последнее место в группе ЛЧ, 1 ничья, 1 гол.
    В следующем сезоне, в случае продолжения движения текущим курсом - 3е место в ЛЕ.
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    dd dent
    dd dent, 14.12.2021 19:55
    0
    Начинается
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    BekXan
    BekXan, 14.12.2021 19:51
    0
    Кулачу видимо скучно на лавке вместе в домино фигачить будут.
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