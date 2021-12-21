ОФИЦИАЛЬНО. Тотовицкий покинул Десну

Черниговский клуб остался без одного из лидеров команды

  • 21.12.2021 12:59
  • 2142 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Тотовицкий покинул Десну
© ФК Десна Чернигов. Андрей Тотовицкий

Черниговская «Десна» объявила о расставании с 28-летним атакующим полузащитником Андреем Тотовицким.

Стороны решили не продлевать сотрудничество, поэтому Тотовицкий покинул клуб на правах свободного агента.

Как известно, на протяжении этого сезона у «Десны» серьезная задолженность по зарплатам перед игроками.

В нынешнем сезоне Тотовицкий провел за «Десну» в украинской Премьер-лиге 13 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Тотовицкий может перейти в киевское «Динамо».

Источник — ФК Десна

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 21.12.2021 13:01
    +2
    Ну вот все радоваются, что воскресает Металлист.. А у нас походу количество сильных клубов вещь постоянная. Если +1, то где-то должен быть -1.
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    OKs100
    OKs100, 21.12.2021 13:39 (изменен)
    +1
    Скорее всего, Десну ликвидируют в конце сезона. Олигарх-владелец клуба наигрался в футбол.
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