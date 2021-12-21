ОФИЦИАЛЬНО. Тотовицкий покинул Десну

Черниговская «Десна» объявила о расставании с 28-летним атакующим полузащитником Андреем Тотовицким.
Стороны решили не продлевать сотрудничество, поэтому Тотовицкий покинул клуб на правах свободного агента.
Как известно, на протяжении этого сезона у «Десны» серьезная задолженность по зарплатам перед игроками.
В нынешнем сезоне Тотовицкий провел за «Десну» в украинской Премьер-лиге 13 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что Тотовицкий может перейти в киевское «Динамо».
Источник — ФК Десна
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