ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал защитника Шахтера

Команду пополнил Дмитрий Капинус, а также Никита Безуглый

  • 15.01.2022 16:46
  • 3305 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал защитника Шахтера
© metalist1925.com

Клуб УПЛ «Металлист 1925» объявил о подписании защитника «Шахтера» Дмитрия Капинуса. 18-летний игрок взят в аренду на полтора года.

В нынешнем сезоне чемпионата U-19 Капинус провел 13 матчей и забил 3 гола.

Кроме того, харьковчане подписали центрального защитника Никиту Безуглого. 26-летний игрок последние сезоны провел в «Оболони».

Источник — ФК Металлист 1925

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 15.01.2022 17:02
    -1
    2 кротика и травмированные .... Уххх какая банда там серьезная собирается
    Они бы с большой уверенностью могли достойно выступать на первенство Харьковской обл.
    Ссылка
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 15.01.2022 16:56
    -1
    Вот как должна работать селекционная служба, идеально
    Молодой кротик и перволиговый кротик
    Не то что "второсортные легионеры"
    Ссылка
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