ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал защитника Шахтера

Клуб УПЛ «Металлист 1925» объявил о подписании защитника «Шахтера» Дмитрия Капинуса. 18-летний игрок взят в аренду на полтора года.
В нынешнем сезоне чемпионата U-19 Капинус провел 13 матчей и забил 3 гола.
Кроме того, харьковчане подписали центрального защитника Никиту Безуглого. 26-летний игрок последние сезоны провел в «Оболони».
Источник — ФК Металлист 1925
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Они бы с большой уверенностью могли достойно выступать на первенство Харьковской обл.
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