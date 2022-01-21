ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Динамо на год уходит в аренду в Фехервар

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев продолжит карьеру на правах аренды в венгерском «Фехерваре».

Сообщается, что соглашение между клубами рассчитано на один год. У футбольного клуба «Фехервар» есть опция выкупа прав на игрока.

В этом сезоне Богдан сыграл 10 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличился.

В «Фехерваре» играют два украинца – Иван Петряк и Евгений Макаренко.

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