ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Динамо на год уходит в аренду в Фехервар

Богдан Леднев будет играть в одной команде с Иваном Петряком и Евгением Макаренко

  • 21.01.2022 16:08
  • 699 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Динамо на год уходит в аренду в Фехервар
© ФК Динамо Киев. Богдан Леднев

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев продолжит карьеру на правах аренды в венгерском «Фехерваре».

Сообщается, что соглашение между клубами рассчитано на один год. У футбольного клуба «Фехервар» есть опция выкупа прав на игрока.

В этом сезоне Богдан сыграл 10 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличился.

В «Фехерваре» играют два украинца – Иван Петряк и Евгений Макаренко.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Тарас Чубак
    online
    Тарас Чубак, 21.01.2022 16:20
    +4
    Норм варінт, у Динамо шансів немає, тим більше дійсно конкуренти кращі. А от у напрямку назад хотілось би Макаренка, нормальний опорний, з технікою та баченням поля. Тим більше не розумію чого його у збірну перестали вкиликати, це нормальна заміна Сидорчуку та Степаненку, або у схемі з двома опорними, я б не сказав що це гравець сильно нижче класу ніж ці
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    Funny______Cat
    Funny______Cat, 21.01.2022 16:11
    +4
    Удачи Богдану !
    Так лучше для всех, Буяльского он не вытеснит ни при каких обстоятельствах.
    Ждём ещё отток игроков без практики … ну и усиления !
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