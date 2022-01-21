Источник: Десяти игрокам Динамо ищут новые клубы

Киевское «Динамо» в зимнее трансферное окно расстанется со многими футболистами. Клуб намерен серьезно разгрузить свою зарплатную ведомость.
«Основное задание: «отделить зёрна от плевел». Поскольку сложно ожидать существенных подвижек в плане новых приобретений, для разгрузки платежной ведомости жизненно важно определить кандидатов на выход. Сказать, что доброму десятку футболистов в режиме нон-стоп неистово ищут новые пристанища — ничего не сказать. Для этой цели вовлечены все возможные люди-посредники (не будем их называть гордым словом «агенты»), когда-либо сотрудничавшие с клубом. Их имена вы все прекрасно знаете. Подключены связи в Восточной Европе и Франции. И самое интересное, что просматривается «оптовый вариант» с 3-4 молодыми киевлянами на базе одного из клубов той самой Восточной Европы.
В перспективе такое сотрудничество могло бы стать долгосрочным. Главный тренер «Динамо» убежден, что бОльший прогресс юношам принесет именно игра в Европе, а не в трясинах отечественных УПЛ/ПФЛ. Руководство клуба видит в таком развитии событий перспективу коммерческую — игроков легче засветить перед западными клубами. В «Динамо» четко понимают, что в будущем места в основе завоюют единицы нынешней молодежи, а «вариант Яремчука» доказал право на жизнь — разумная продажа на Запад с прописью 20-30% от перепродажи. Таким образом клуб может иметь солидную ежесезонную бюджетную прибавку в течении ближайших 4-5 лет», — пишет канал «Динамо Киев Inside».
«Динамо» проводит учебно-тренировочный сбор в Испании.
Источник — Telegram
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А если взять ещё всяких Кадири и прочих то там и больше десятка наберется
Единственный вопрос зачем подписывать половину из них было подписывать ?
Думал хоть с приходом Луческу закончатся непонятные трансферы имени Вадика Шаблия , а нет .
Откаты Вадика видимо переживут все
И теперь я даже верю Суркису что Луческу отказывается от Трансферов . Конечно если ему как « усиление» предлагают Тотовицкого ,Кулача и т д - то он говорит, спасибо ребята не надо
Нам ещё нужно 3 место занять
И Шахтеру 3-0 поиграть ,это уже как традиция каждый год
Возможно поэтому все заработанные средства клубом идут поддержание и реконструкцию всей инфраструктуры: детские школы, академия, первая команда, тренировочные базы, стадион им. Лобановского, аренда стадиона "Олимпийский", и т.д. и т.п.
Раньше же все это существовало и без ЛЧ . Да и плюс все таки у Динамо и без этого есть источники дохода - например % а трансферы Яремчука почти 4 ляма , аренда Жерсона 500-600 тысяч, выбритые через Лозанну деньги от продажи ЧеЧе бразильцам - 3,5 ляма и так далее
——
Ясно что где то Суркис компенсировал себе то, что тратил в года без ЛЧ
Но во первых , он сам виноват, тех кого после Реброва и до Луческу он приглашал на тренерский мостик …. Это и смех и грех . Не зря они сейчас все сидят без клубов . Так как только Игорек мог трудоустраивать таких людей ещё и не на последние зарплаты в клубе уровня Динамо .
А во вторых никто от него и не просит тратить 50-60 миллионов как шахтёр . В клубе есть одна огромная проблема , которая актуальна уже несколько сезонов - форвард . Практика показала, что ни наша школа, ни игроки за миску супа не могут решить эту проблему
Можно раз взять и потратится на нормального нападающего.
——
И в будущем это скорее всего принесёт дивиденды , как назначение Луческу, который схожу занёс в казну 30 Лямов с помощью ЛЧ
А якщо ні - тоді ні.
Просто смешно звучит « куплю кого попросить Луческу кроме мораэша» в потом подписывать Шкурина
Или говорить :» пора что то показать в Европе и усиливать перед ЛЧ команду свободными агентами с УПЛ !
——-
Никто же не против делать ставку на молодёжь , причём она у нас реально талантливая . Но тогда уже и риторику чуть изменить надо , ну и все таки иметь какой-то здравый смысл . Ну нету у нас форварда уровня ДК среди юношей, уже не первый год, все эти Хлебасы, Русины , Беседины - ребята не плохие но не уровня даже группы ЛЧ
Но нет, Суркис уже который год жмёт денег на форварда
——
Причём ладно Рамирес , для УПЛ вариант по скилам более чем достаточный . Но наши селекционеры не смогли подумать наперёд, что возможно парня начнут вызывать в сборную, которая находится на другом краю земного шара, и это может застопорить его развитие в клубе
——
1) а сколько ж нужно заработать в ЛЧ и на продажах чтобы было не сложно ?
2) где связь - новых приобретений нормальных не нужно ждать, ну а тех кого валик шаблий за миску супа притащит можно и с денег за Мыколу содержать, не говоря уже об призовых ЛЧ
———
Таким образом клуб может иметь солидную ежесезонную бюджетную прибавку в течении ближайших 4-5 лет(С)
—-
Это конечно хорошо, но куда пойдёт эта прибавка , если усиления ждать не приходится ? Базу мы модернизировали, стадион вроде не строим, платежные ведомости разгружаем, тренеракий штаб в молодежных командах остался прежний и каких то инвестициях туда, говорить не приходится
—
Интересно 🤔
——
1) а сколько ж нужно заработать в ЛЧ и на продажах чтобы было не сложно ?
2) где связь - новых приобретений нормальных не нужно ждать, ну а тех кого валик шаблий за миску супа притащит можно и с денег за Мыколу содержать, не говоря уже об призовых ЛЧ
———
Таким образом клуб может иметь солидную ежесезонную бюджетную прибавку в течении ближайших 4-5 лет(С)
—-
Это конечно хорошо, но куда пойдёт эта прибавка , если усиления ждать не приходится ? Базу мы модернизировали, стадион вроде не строим, платежные ведомости разгружаем, тренеракий штаб в молодежных командах остался прежний и каких то инвестициях туда, говорить не приходится
—
Интересно 🤔
Возможно поэтому все заработанные средства клубом идут поддержание и реконструкцию всей инфраструктуры: детские школы, академия, первая команда, тренировочные базы, стадион им. Лобановского, аренда стадиона "Олимпийский", и т.д. и т.п.
-
Читал, что японцы придумали свою схему раскрутки японских игроков в Европе. Они купили или выкупили контрольный пакет какого-то бельгийского клуба и там обкатывают японцев на европейском футбольном рынке. В принципе клуб покупать необязательно, а вот иметь партнерские, взаимовыгодные win-win бизнес-отношения с какими-то клубами в Европе имеет смысл.
-
Главное, чтобы игрок реализовывал свой потенциал.
——
1) а сколько ж нужно заработать в ЛЧ и на продажах чтобы было не сложно ?
2) где связь - новых приобретений нормальных не нужно ждать, ну а тех кого валик шаблий за миску супа притащит можно и с денег за Мыколу содержать, не говоря уже об призовых ЛЧ
———
Таким образом клуб может иметь солидную ежесезонную бюджетную прибавку в течении ближайших 4-5 лет(С)
—-
Это конечно хорошо, но куда пойдёт эта прибавка , если усиления ждать не приходится ? Базу мы модернизировали, стадион вроде не строим, платежные ведомости разгружаем, тренеракий штаб в молодежных командах остался прежний и каких то инвестициях туда, говорить не приходится
—
Интересно 🤔
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