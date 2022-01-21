Источник: Десяти игрокам Динамо ищут новые клубы

Киевская команда готова расстаться со многими игроками

  • 21.01.2022 12:12
  • 5833 просмотра
  • 21 комментарий
Источник: Десяти игрокам Динамо ищут новые клубы
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» в зимнее трансферное окно расстанется со многими футболистами. Клуб намерен серьезно разгрузить свою зарплатную ведомость.

«Основное задание: «отделить зёрна от плевел». Поскольку сложно ожидать существенных подвижек в плане новых приобретений, для разгрузки платежной ведомости жизненно важно определить кандидатов на выход. Сказать, что доброму десятку футболистов в режиме нон-стоп неистово ищут новые пристанища — ничего не сказать. Для этой цели вовлечены все возможные люди-посредники (не будем их называть гордым словом «агенты»), когда-либо сотрудничавшие с клубом. Их имена вы все прекрасно знаете. Подключены связи в Восточной Европе и Франции. И самое интересное, что просматривается «оптовый вариант» с 3-4 молодыми киевлянами на базе одного из клубов той самой Восточной Европы.

В перспективе такое сотрудничество могло бы стать долгосрочным. Главный тренер «Динамо» убежден, что бОльший прогресс юношам принесет именно игра в Европе, а не в трясинах отечественных УПЛ/ПФЛ. Руководство клуба видит в таком развитии событий перспективу коммерческую — игроков легче засветить перед западными клубами. В «Динамо» четко понимают, что в будущем места в основе завоюют единицы нынешней молодежи, а «вариант Яремчука» доказал право на жизнь — разумная продажа на Запад с прописью 20-30% от перепродажи. Таким образом клуб может иметь солидную ежесезонную бюджетную прибавку в течении ближайших 4-5 лет», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

«Динамо» проводит учебно-тренировочный сбор в Испании.

Источник — Telegram

(17 голосов)

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Комментарии
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    Burevestnik
    Burevestnik, 21.01.2022 12:27
    +4
    название статьи - для интереса. Одни догадки и предположения. Фактов НОЛЬ.
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 21.01.2022 12:33
    +3
    проблема ДК это её школа, где молодые дармоеды после того как начинают получать деньги перестают развиватся, а зачем, деньги можно бог знает скоко нормальные получать не напрягаясь в арендах
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    Funny______Cat
    Funny______Cat, 21.01.2022 12:30 (изменен)
    +3
    Но вообще да, как минимум Шепелёв Леднев, Шабанов, Андреевскийс, Кулач, Шкурин Антюх уже сейчас могли бы безболезненно( для клуба) покинуть ДК и это только около основа
    А если взять ещё всяких Кадири и прочих то там и больше десятка наберется
    Единственный вопрос зачем подписывать половину из них было подписывать ?
    Думал хоть с приходом Луческу закончатся непонятные трансферы имени Вадика Шаблия , а нет .
    Откаты Вадика видимо переживут все
    И теперь я даже верю Суркису что Луческу отказывается от Трансферов . Конечно если ему как « усиление» предлагают Тотовицкого ,Кулача и т д - то он говорит, спасибо ребята не надо
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    kadaad
    online
    kadaad, 21.01.2022 12:25
    +2
    Давно пора избавится от всяких Шепелевых, Андриенко и прочего шлака, особенно зарубежного.
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    Саша Денисов
    online
    Саша Денисов, 21.01.2022 12:56
    +1
    joytok, 21.01.2022 12:50
    Пердив большой. По одному в самые слабые команды.
    В пердиве скоро будет гнить арендуполь с кучей даунецких бревен
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    Саша Денисов
    online
    Саша Денисов, 21.01.2022 12:56
    +1
    Петр Яновский, 21.01.2022 12:49
    Игорь Михайлович не проиграйте в казино и не отдавайте пожалуйста шкурина
    Нам ещё нужно 3 место занять
    И Шахтеру 3-0 поиграть ,это уже как традиция каждый год
    Тимофеючка, тебя уже чечены покормили сегодня? На прогулку поведут, или ты наказан?
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    Funny______Cat
    Funny______Cat, 21.01.2022 12:50
    +1
    Burevestnik, 21.01.2022 12:43
    наверное у владельца туго с возможностью дополнительных инвестиций в клуб.
    Возможно поэтому все заработанные средства клубом идут поддержание и реконструкцию всей инфраструктуры: детские школы, академия, первая команда, тренировочные базы, стадион им. Лобановского, аренда стадиона "Олимпийский", и т.д. и т.п.
    Все это и близко не стоит тех денег что получило Динамо
    Раньше же все это существовало и без ЛЧ . Да и плюс все таки у Динамо и без этого есть источники дохода - например % а трансферы Яремчука почти 4 ляма , аренда Жерсона 500-600 тысяч, выбритые через Лозанну деньги от продажи ЧеЧе бразильцам - 3,5 ляма и так далее
    ——
    Ясно что где то Суркис компенсировал себе то, что тратил в года без ЛЧ
    Но во первых , он сам виноват, тех кого после Реброва и до Луческу он приглашал на тренерский мостик …. Это и смех и грех . Не зря они сейчас все сидят без клубов . Так как только Игорек мог трудоустраивать таких людей ещё и не на последние зарплаты в клубе уровня Динамо .
    А во вторых никто от него и не просит тратить 50-60 миллионов как шахтёр . В клубе есть одна огромная проблема , которая актуальна уже несколько сезонов - форвард . Практика показала, что ни наша школа, ни игроки за миску супа не могут решить эту проблему
    Можно раз взять и потратится на нормального нападающего.
    ——
    И в будущем это скорее всего принесёт дивиденды , как назначение Луческу, который схожу занёс в казну 30 Лямов с помощью ЛЧ
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    Burevestnik
    Burevestnik, 21.01.2022 12:50
    +1
    Саша Денисов, 21.01.2022 12:45
    Откуда информация? Сам придумал?
    если они в казино за одним столом были, тогда может что-то знает.
    А якщо ні - тоді ні.
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    Funny______Cat
    Funny______Cat, 21.01.2022 12:40
    +1
    Владимир Копяк, 21.01.2022 12:34
    Куда пойдут деньги, спрашиваете? Туда, куда шли и до этого - в казино, в котором Игорек с завидным постоянством оставляет подовину бюджета команды. Неужели первый раз об этом слышите?
    Ну я уже не сомневаюсь , что за счёт денег ЛЧ Суркис поправляешь дела в своих других бизнес проектах
    Просто смешно звучит « куплю кого попросить Луческу кроме мораэша» в потом подписывать Шкурина
    Или говорить :» пора что то показать в Европе и усиливать перед ЛЧ команду свободными агентами с УПЛ !
    ——-
    Никто же не против делать ставку на молодёжь , причём она у нас реально талантливая . Но тогда уже и риторику чуть изменить надо , ну и все таки иметь какой-то здравый смысл . Ну нету у нас форварда уровня ДК среди юношей, уже не первый год, все эти Хлебасы, Русины , Беседины - ребята не плохие но не уровня даже группы ЛЧ
    Но нет, Суркис уже который год жмёт денег на форварда
    ——
    Причём ладно Рамирес , для УПЛ вариант по скилам более чем достаточный . Но наши селекционеры не смогли подумать наперёд, что возможно парня начнут вызывать в сборную, которая находится на другом краю земного шара, и это может застопорить его развитие в клубе
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    Funny______Cat
    Funny______Cat, 21.01.2022 12:28
    +1
    Поскольку сложно ожидать существенных подвижек в плане новых приобретений, для разгрузки платежной ведомости жизненно важно определить кандидатов на выход. Сказать, что доброму десятку футболистов в режим(С)
    ——
    1) а сколько ж нужно заработать в ЛЧ и на продажах чтобы было не сложно ?
    2) где связь - новых приобретений нормальных не нужно ждать, ну а тех кого валик шаблий за миску супа притащит можно и с денег за Мыколу содержать, не говоря уже об призовых ЛЧ
    ———
    Таким образом клуб может иметь солидную ежесезонную бюджетную прибавку в течении ближайших 4-5 лет(С)
    —-
    Это конечно хорошо, но куда пойдёт эта прибавка , если усиления ждать не приходится ? Базу мы модернизировали, стадион вроде не строим, платежные ведомости разгружаем, тренеракий штаб в молодежных командах остался прежний и каких то инвестициях туда, говорить не приходится

    Интересно 🤔
    Ссылка
    Саша Денисов
    online
    Саша Денисов, 21.01.2022 13:01
    0
    Петр Яновский, 21.01.2022 12:58
    Интересно на каком месте динамо закончит сезон? Как думаете за 2 поборется или на 3 финиширует?
    Тимофеюк, букмекеры считают Динамо Киев фаворитом чемпионата. Им можно верить Думаю Днепр-1 ещё побадаётся с сепарами ордловскими за бронзу
    Ссылка
    Саша Денисов
    online
    Саша Денисов, 21.01.2022 12:57
    0
    Петр Яновский, 21.01.2022 12:48
    Хлам
    Сказали окушеры, когда из дырки тимофеючки вылез тимофеюк
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 21.01.2022 12:43
    0
    Funny______Cat, 21.01.2022 12:28
    Поскольку сложно ожидать существенных подвижек в плане новых приобретений, для разгрузки платежной ведомости жизненно важно определить кандидатов на выход. Сказать, что доброму десятку футболистов в режим(С)
    ——
    1) а сколько ж нужно заработать в ЛЧ и на продажах чтобы было не сложно ?
    2) где связь - новых приобретений нормальных не нужно ждать, ну а тех кого валик шаблий за миску супа притащит можно и с денег за Мыколу содержать, не говоря уже об призовых ЛЧ
    ———
    Таким образом клуб может иметь солидную ежесезонную бюджетную прибавку в течении ближайших 4-5 лет(С)
    —-
    Это конечно хорошо, но куда пойдёт эта прибавка , если усиления ждать не приходится ? Базу мы модернизировали, стадион вроде не строим, платежные ведомости разгружаем, тренеракий штаб в молодежных командах остался прежний и каких то инвестициях туда, говорить не приходится

    Интересно 🤔
    наверное у владельца туго с возможностью дополнительных инвестиций в клуб.
    Возможно поэтому все заработанные средства клубом идут поддержание и реконструкцию всей инфраструктуры: детские школы, академия, первая команда, тренировочные базы, стадион им. Лобановского, аренда стадиона "Олимпийский", и т.д. и т.п.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 21.01.2022 12:34 (изменен)
    0
    Продавайте молодых игроков в Бельгию, Чехию, Бундеслигу-2 - там украинские игроки лучше всего раскрывают свой потенциал.
    -
    Читал, что японцы придумали свою схему раскрутки японских игроков в Европе. Они купили или выкупили контрольный пакет какого-то бельгийского клуба и там обкатывают японцев на европейском футбольном рынке. В принципе клуб покупать необязательно, а вот иметь партнерские, взаимовыгодные win-win бизнес-отношения с какими-то клубами в Европе имеет смысл.
    -
    Главное, чтобы игрок реализовывал свой потенциал.
    Ссылка
    Саша Денисов
    online
    Саша Денисов, 21.01.2022 12:45
    -1
    Владимир Копяк, 21.01.2022 12:34
    Куда пойдут деньги, спрашиваете? Туда, куда шли и до этого - в казино, в котором Игорек с завидным постоянством оставляет подовину бюджета команды. Неужели первый раз об этом слышите?
    Откуда информация? Сам придумал?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 21.01.2022 13:07
    -2
    Саша Денисов, 21.01.2022 13:01
    Тимофеюк, букмекеры считают Динамо Киев фаворитом чемпионата. Им можно верить Думаю Днепр-1 ещё побадаётся с сепарами ордловскими за бронзу
    Клоун,на Шахтёр 1.6 на Динамо ОПЗЖ 2.2
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 21.01.2022 12:58 (изменен)
    -2
    Интересно на каком месте динамо закончит сезон? Как думаете за 2 поборется или на 3 финиширует?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 21.01.2022 12:48
    -2
    Хлам
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 21.01.2022 12:50
    -3
    Пердив большой. По одному в самые слабые команды.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 21.01.2022 12:34
    -3
    Funny______Cat, 21.01.2022 12:28
    Поскольку сложно ожидать существенных подвижек в плане новых приобретений, для разгрузки платежной ведомости жизненно важно определить кандидатов на выход. Сказать, что доброму десятку футболистов в режим(С)
    ——
    1) а сколько ж нужно заработать в ЛЧ и на продажах чтобы было не сложно ?
    2) где связь - новых приобретений нормальных не нужно ждать, ну а тех кого валик шаблий за миску супа притащит можно и с денег за Мыколу содержать, не говоря уже об призовых ЛЧ
    ———
    Таким образом клуб может иметь солидную ежесезонную бюджетную прибавку в течении ближайших 4-5 лет(С)
    —-
    Это конечно хорошо, но куда пойдёт эта прибавка , если усиления ждать не приходится ? Базу мы модернизировали, стадион вроде не строим, платежные ведомости разгружаем, тренеракий штаб в молодежных командах остался прежний и каких то инвестициях туда, говорить не приходится

    Интересно 🤔
    Куда пойдут деньги, спрашиваете? Туда, куда шли и до этого - в казино, в котором Игорек с завидным постоянством оставляет подовину бюджета команды. Неужели первый раз об этом слышите?
    Ссылка
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