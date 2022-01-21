Источник: Десяти игрокам Динамо ищут новые клубы

Киевское «Динамо» в зимнее трансферное окно расстанется со многими футболистами. Клуб намерен серьезно разгрузить свою зарплатную ведомость.

«Основное задание: «отделить зёрна от плевел». Поскольку сложно ожидать существенных подвижек в плане новых приобретений, для разгрузки платежной ведомости жизненно важно определить кандидатов на выход. Сказать, что доброму десятку футболистов в режиме нон-стоп неистово ищут новые пристанища — ничего не сказать. Для этой цели вовлечены все возможные люди-посредники (не будем их называть гордым словом «агенты»), когда-либо сотрудничавшие с клубом. Их имена вы все прекрасно знаете. Подключены связи в Восточной Европе и Франции. И самое интересное, что просматривается «оптовый вариант» с 3-4 молодыми киевлянами на базе одного из клубов той самой Восточной Европы.

В перспективе такое сотрудничество могло бы стать долгосрочным. Главный тренер «Динамо» убежден, что бОльший прогресс юношам принесет именно игра в Европе, а не в трясинах отечественных УПЛ/ПФЛ. Руководство клуба видит в таком развитии событий перспективу коммерческую — игроков легче засветить перед западными клубами. В «Динамо» четко понимают, что в будущем места в основе завоюют единицы нынешней молодежи, а «вариант Яремчука» доказал право на жизнь — разумная продажа на Запад с прописью 20-30% от перепродажи. Таким образом клуб может иметь солидную ежесезонную бюджетную прибавку в течении ближайших 4-5 лет», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

«Динамо» проводит учебно-тренировочный сбор в Испании.