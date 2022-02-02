ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало защитника в чемпионат Венгрии

Артем Шабанов перебрался в «Фехервар»

  • 02.02.2022 17:39
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало защитника в чемпионат Венгрии
© molfehervarfc.hu

Официальные сайты «Динамо» и венгерского «Фехервара» сообщили о трансфере защитника Артема Шабанова.

Уже экс-игрок киевлян подписал контракт, а «Динамо» сообщает, что это полноценный трансфер, но сумму перехода не называет.

29-летний Шабанов, который может сыграть в центре обороны и на левом фланге, в нынешнем сезоне УПЛ провел 6 матчей.

Всего в составе киевлян провел 58 матчей в украинской Премьер-лиге, 7 – в Кубке Украины и 12 – в еврокубках, отличившись четырьмя голами.

Ранее «Динамо» отпустило в «Фехервар» полузащитника Богдана Леднева.

Источник — ФК МОЛ Види

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