ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало защитника в чемпионат Венгрии

Официальные сайты «Динамо» и венгерского «Фехервара» сообщили о трансфере защитника Артема Шабанова.
Уже экс-игрок киевлян подписал контракт, а «Динамо» сообщает, что это полноценный трансфер, но сумму перехода не называет.
29-летний Шабанов, который может сыграть в центре обороны и на левом фланге, в нынешнем сезоне УПЛ провел 6 матчей.
Всего в составе киевлян провел 58 матчей в украинской Премьер-лиге, 7 – в Кубке Украины и 12 – в еврокубках, отличившись четырьмя голами.
Ранее «Динамо» отпустило в «Фехервар» полузащитника Богдана Леднева.
Источник — ФК МОЛ Види
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