ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало защитника в чемпионат Венгрии

Официальные сайты «Динамо» и венгерского «Фехервара» сообщили о трансфере защитника Артема Шабанова.

Уже экс-игрок киевлян подписал контракт, а «Динамо» сообщает, что это полноценный трансфер, но сумму перехода не называет.

29-летний Шабанов, который может сыграть в центре обороны и на левом фланге, в нынешнем сезоне УПЛ провел 6 матчей.

Всего в составе киевлян провел 58 матчей в украинской Премьер-лиге, 7 – в Кубке Украины и 12 – в еврокубках, отличившись четырьмя голами.

Ранее «Динамо» отпустило в «Фехервар» полузащитника Богдана Леднева.