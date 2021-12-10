Динамо и Металлист ведут борьбу за талантливого бразильского полузащитника

Киевское «Динамо» и харьковский «Металлист» заинтересованы в услугах 19-летнего бразильца Густаво Силва де Оливейра, центрального хавбека клуба «Ресифи».

«Динамо», а также бразильский «Атлетико Паранаэнсе» зондировали почву по поводу возможного перехода игрока. Киевский клуб уже в ближайшее время может сделать предложение по трансферу Густаво.

Также интерес к талантливому полузащитнику проявляют, помимо «Атлетико Паранаэнсе»: «Фламенго», «Атлетико Минейро» и харьковский «Металлист».

Густаво – воспитанник академии «Спорт Ресифе». За основную команду он начал играть в 2020 году – провел 43 матча и забил 2 гола во всех турнирах. За сборную Бразилии U-20 провел 3 матча и забил 1 гол.

EXCL.

Dínamo Kiev e Athletico Paranaense sondaram, nos últimos dias, Gustavo. Ao que apurei, Petraglia assistirá, ao vivo, o próximo jogo do Sport Recife. Flamengo, Atlético MG, Athletico Paranaense, Metalist e Dínamo, estão na corrida pelo jogador e devem fazer proposta. 👀🗣🔜 pic.twitter.com/8ESmVjzLjn — Transfers24hr (@transfers24hr) December 8, 2021

ВИДЕО. Фрагменты игры: Густаво Силва де Оливейра