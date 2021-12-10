Динамо и Металлист ведут борьбу за талантливого бразильского полузащитника

Киевское «Динамо» и харьковский «Металлист» заинтересованы в услугах 19-летнего бразильца Густаво Силва де Оливейра, центрального хавбека клуба «Ресифи».
«Динамо», а также бразильский «Атлетико Паранаэнсе» зондировали почву по поводу возможного перехода игрока. Киевский клуб уже в ближайшее время может сделать предложение по трансферу Густаво.
Также интерес к талантливому полузащитнику проявляют, помимо «Атлетико Паранаэнсе»: «Фламенго», «Атлетико Минейро» и харьковский «Металлист».
Густаво – воспитанник академии «Спорт Ресифе». За основную команду он начал играть в 2020 году – провел 43 матча и забил 2 гола во всех турнирах. За сборную Бразилии U-20 провел 3 матча и забил 1 гол.
EXCL.— Transfers24hr (@transfers24hr) December 8, 2021
Dínamo Kiev e Athletico Paranaense sondaram, nos últimos dias, Gustavo. Ao que apurei, Petraglia assistirá, ao vivo, o próximo jogo do Sport Recife. Flamengo, Atlético MG, Athletico Paranaense, Metalist e Dínamo, estão na corrida pelo jogador e devem fazer proposta. 👀🗣🔜 pic.twitter.com/8ESmVjzLjn
ВИДЕО. Фрагменты игры: Густаво Силва де Оливейра
Источник — Twitter
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Они же сов разводят, а не обезьян.
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