Динамо и Металлист ведут борьбу за талантливого бразильского полузащитника

19-летний Густаво Силва де Оливейра играет центральным хавбеком «Ресифи»

  • 10.12.2021 06:55
  • 1149 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо и Металлист ведут борьбу за талантливого бразильского полузащитника
© ФК Ресифи. Густаво Силва де Оливейра

Киевское «Динамо» и харьковский «Металлист» заинтересованы в услугах 19-летнего бразильца Густаво Силва де Оливейра, центрального хавбека клуба «Ресифи».

«Динамо», а также бразильский «Атлетико Паранаэнсе» зондировали почву по поводу возможного перехода игрока. Киевский клуб уже в ближайшее время может сделать предложение по трансферу Густаво.

Также интерес к талантливому полузащитнику проявляют, помимо «Атлетико Паранаэнсе»: «Фламенго», «Атлетико Минейро» и харьковский «Металлист».

Густаво – воспитанник академии «Спорт Ресифе». За основную команду он начал играть в 2020 году – провел 43 матча и забил 2 гола во всех турнирах. За сборную Бразилии U-20 провел 3 матча и забил 1 гол.

ВИДЕО. Фрагменты игры: Густаво Силва де Оливейра

Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
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    xvalenok02
    xvalenok02, 10.12.2021 07:23
    -3
    Нафига он динаме?
    Они же сов разводят, а не обезьян.
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