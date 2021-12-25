Ворскла и азербайджанский клуб интересуются полузащитником Миная

Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» заинтересован в услугах полузащитника «Миная» Эльдара Кулиева.

Сообщается, что трансфер игрока может быть реализован только в конце сезона. Также Кулиевым интересуется полтавская «Ворскла».

В текущем сезоне Кулиев провел 16 матчей за «Минай» и в одном из них досрочно покинул поле после удаления. Воспитанник «Шахтера» перешел в закарпатский клуб летом этого года, а в прошлом сезоне выступал за «Мариуполь».