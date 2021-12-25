Ворскла и азербайджанский клуб интересуются полузащитником Миная

Эльдар Кулиев может уйти из закарпатского клуба

  • 25.12.2021 01:57
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Ворскла и азербайджанский клуб интересуются полузащитником Миная
© footboom.com. Эльдар Кулиев

Азербайджанский футбольный клуб «Сабах» заинтересован в услугах полузащитника «Миная» Эльдара Кулиева.

Сообщается, что трансфер игрока может быть реализован только в конце сезона. Также Кулиевым интересуется полтавская «Ворскла».

В текущем сезоне Кулиев провел 16 матчей за «Минай» и в одном из них досрочно покинул поле после удаления. Воспитанник «Шахтера» перешел в закарпатский клуб летом этого года, а в прошлом сезоне выступал за «Мариуполь».

Источник — Azerisport.com

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