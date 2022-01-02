Фенербахче понадобился защитник Шахтера

22-летний правый защитник «Шахтера» Ефим Конопля может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

В услугах перспективного бека заинтересован «Фенербахче», который ныне идет на четвертом месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

«Канарейки» планируют взять Коноплю в аренду до конца сезона, рассчитывая, что украинец добавит эффективности игры команды, так как в текущем сезоне отличился 1 забитым мячом и 5 результативными передачами в 9 поединках УПЛ.

Напомним, в январе 2017 года «Фенербахче» уже имел опыт сотрудничества с «Шахтером» по аренде футболиста. Тогда в Стамбул отправился также правый защитник Александр Караваев, но спустя полгода он вернулся в Украину, не найдя общего языка с тогдашним коучем «канареек» Диком Адвокатом.