Фенербахче понадобился защитник Шахтера

Ефим Конопля входит в сферу интересов турецкого гранда

  • 02.01.2022 21:11
  • 1995 просмотров
  • 2 комментария
Фенербахче понадобился защитник Шахтера
© ФК Шахтер. Ефим Конопля

22-летний правый защитник «Шахтера» Ефим Конопля может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

В услугах перспективного бека заинтересован «Фенербахче», который ныне идет на четвертом месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

«Канарейки» планируют взять Коноплю в аренду до конца сезона, рассчитывая, что украинец добавит эффективности игры команды, так как в текущем сезоне отличился 1 забитым мячом и 5 результативными передачами в 9 поединках УПЛ.

Напомним, в январе 2017 года «Фенербахче» уже имел опыт сотрудничества с «Шахтером» по аренде футболиста. Тогда в Стамбул отправился также правый защитник Александр Караваев, но спустя полгода он вернулся в Украину, не найдя общего языка с тогдашним коучем «канареек» Диком Адвокатом.

Источник — Fotospor

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    MykolaTesla
    MykolaTesla, 02.01.2022 21:23
    +5
    Є сенс піти на якийсь час, щоб постійно грати. Талант у Коноплі великий, а він у 22 роки на лаві сидить. Якщо буде постійно грати у Фенербахче, є шанс і у збірну потрапити. А там, якщо влітку продадуть Додо і добре зарекомендує себе у Туреччині, є вірогідність повернутися і стати гравцем основи Шахтаря.
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    OKs100
    OKs100, 02.01.2022 21:40 (изменен)
    0
    MykolaTesla, 02.01.2022 21:23
    Є сенс піти на якийсь час, щоб постійно грати. Талант у Коноплі великий, а він у 22 роки на лаві сидить. Якщо буде постійно грати у Фенербахче, є шанс і у збірну потрапити. А там, якщо влітку продадуть Додо і добре зарекомендує себе у Туреччині, є вірогідність повернутися і стати гравцем основи Шахтаря.
    Наоборот, ему нужно уходить из Шахтера куда подальше, даже будь это чемпионат Польши или Боснии. Всяко лучше, чем сидеть в Шахтере в дубле до 29 лет.
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