Динамо запросило у Сан-Паулу стоимость Игора Гомеса

Киевское «Динамо» запросило у «Сан-Паулу» стоимость 22-летнего атакующего центрального полузащитника Игора Гомеса, сообщает Jovem Pan News.

Отмечается, что подписать Игора Гомеса хочет главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу, который стремится усилить команду в борьбе с «Шахтером» за чемпионство в УПЛ.

Помимо Игора Гомеса «Динамо» интересен и другой футболист «Сан-Паулу» - 21-летний опорный хавбек Родриго Нестор, которого Transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро. Однако Нестор пока лишь находится в списке игроков, которых изучают в «Динамо», и никаких контактов по этому футболисту между клубами нет.

«Сан-Паулу» ныне испытывает экономические проблемы, а потому готов рассмотреть возможность продажи своих игроков. Ожидается, чтоб покрыть долги клуба, в 2022 году придется выручить от ухода футболистов порядка 140 миллионов бразильских реалов (эквивалент 24 миллионов евро).

Игор Гомес является воспитанником «Сан-Паулу». Всего за эту команду хавбек провел 141 матч во всех турнирах, отличился 9 забитыми мячами и 9 результативными передачами.