Динамо запросило у Сан-Паулу стоимость Игора Гомеса

Transfermarkt оценивает бразильца в 8 миллионов евро

  • 16.02.2022 19:30
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  • 8 комментариев
Динамо запросило у Сан-Паулу стоимость Игора Гомеса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Гомес

Киевское «Динамо» запросило у «Сан-Паулу» стоимость 22-летнего атакующего центрального полузащитника Игора Гомеса, сообщает Jovem Pan News.

Отмечается, что подписать Игора Гомеса хочет главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу, который стремится усилить команду в борьбе с «Шахтером» за чемпионство в УПЛ.

Помимо Игора Гомеса «Динамо» интересен и другой футболист «Сан-Паулу» - 21-летний опорный хавбек Родриго Нестор, которого Transfermarkt оценивает в 5 миллионов евро. Однако Нестор пока лишь находится в списке игроков, которых изучают в «Динамо», и никаких контактов по этому футболисту между клубами нет.

«Сан-Паулу» ныне испытывает экономические проблемы, а потому готов рассмотреть возможность продажи своих игроков. Ожидается, чтоб покрыть долги клуба, в 2022 году придется выручить от ухода футболистов порядка 140 миллионов бразильских реалов (эквивалент 24 миллионов евро).

Игор Гомес является воспитанником «Сан-Паулу». Всего за эту команду хавбек провел 141 матч во всех турнирах, отличился 9 забитыми мячами и 9 результативными передачами.

Источник — Jovem Pan News

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Ivan Vismutenko, 16.02.2022 19:54
    +1
    Игорь + Игор =
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 16.02.2022 19:37
    +1
    киевское «Динамо» запросило у «Сан-Паулу» и поставили в известность этот сайт.
    в Динамо своих полузащитников девать некуда.
    Ссылка
    Bender, 16.02.2022 20:59
    0
    опять дношника подпишут
    Ссылка
    online
    bolelschik, 16.02.2022 20:41
    0
    После заявлений Запада в Украину никто ехать не захочет
    Ссылка
    Cartman, 16.02.2022 20:02
    -1
    Главное что бы ни каким ЧеЧе, и Сидклеям. Взяли в потом думают нах мы и взяли . Даже шансов особо не дали
    Ссылка
    Cartman, 16.02.2022 20:03
    -7
    Burevestnik, 16.02.2022 19:37
    киевское «Динамо» запросило у «Сан-Паулу» и поставили в известность этот сайт.
    в Динамо своих полузащитников девать некуда.
    А толку от них ? Второй сезон в Европе в пролете .
    Ссылка
    Face Control, 16.02.2022 20:02
    -9
    Ссылка
    online
    Xозяин ботвы, 16.02.2022 19:43
    -9
    Зачем бразильцы,с белорусии нужно ещё такого как шкурин купить
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