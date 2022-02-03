ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перебрался в Верес

Клуб УПЛ «Верес» на официальном сайте подтвердил переход центрального защитника «Динамо» Алана Аусси.
20-летний игрок перешел в новую команду на правах аренды. Срок договора составляет 1,5 года. У «Вереса» есть первоочередное право выкупа.
Киевляне последние сезоны отдавали Аусси в аренду. Выступал в Беларуси и Чехии.
Источник — ФК Верес
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