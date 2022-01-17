ОФИЦИАЛЬНО: Верес подписал игрока сборной Армении

Жирайр Маргарян продолжит карьеру в украинском клубе

  • 17.01.2022 17:24
  • 1577 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Верес подписал игрока сборной Армении
© ФК Верес

24-летний армянский левый защитник Жирайр Маргарян стал игроком ровенского «Вереса». Футболист национальной сборной Армении заключил с украинским клубом контракт сроком на три года.

Маргарян родился 13 сентября 1997 года в Ереване. Является воспитанником футбольного клуба «Урарту» (Ереван). Предыдущие клубы: «Урарту» (Ереван), «Ширак» (Ереван), «Арарат» (Ереван). В нынешнем сезоне за Арарат» провел 17 матчей в чемпионате Армении, где сделал 6 результативных передач. Также защитник сыграл 4 матча в Лиге Конференций УЕФА.

На счету Жирайра Маргаряна 2 матча за национальную сборную Армении (против Германии и Северной Македонии) и 7 матчей за национальную команду Армении U-21.

Источник — ФК Верес

(5 голосов)

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Комментарии
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    saha-yakut
    saha-yakut, 17.01.2022 18:21
    +1
    Хорошее приобретение, ушел Немчанинов пришел игрок сборной Армении, вполне достойная замена.
    Ссылка
    aleks19826
    aleks19826, 17.01.2022 19:14
    0
    whitese, 17.01.2022 17:49
    Тепер лімо буде з маргарином...
    Лимо это убийцы копытка из фекальвива. К вересу этот брэнд никакого отношения не имеет!
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    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 17.01.2022 18:08
    0
    whitese, 17.01.2022 17:49
    Тепер лімо буде з маргарином...
    Лімо у ФК Львів.
    Жир-Маргарин це цікаво
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    whitese
    whitese, 17.01.2022 17:49
    0
    Тепер лімо буде з маргарином...
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