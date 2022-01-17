ОФИЦИАЛЬНО: Верес подписал игрока сборной Армении

24-летний армянский левый защитник Жирайр Маргарян стал игроком ровенского «Вереса». Футболист национальной сборной Армении заключил с украинским клубом контракт сроком на три года.

Маргарян родился 13 сентября 1997 года в Ереване. Является воспитанником футбольного клуба «Урарту» (Ереван). Предыдущие клубы: «Урарту» (Ереван), «Ширак» (Ереван), «Арарат» (Ереван). В нынешнем сезоне за Арарат» провел 17 матчей в чемпионате Армении, где сделал 6 результативных передач. Также защитник сыграл 4 матча в Лиге Конференций УЕФА.

На счету Жирайра Маргаряна 2 матча за национальную сборную Армении (против Германии и Северной Македонии) и 7 матчей за национальную команду Армении U-21.