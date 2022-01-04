Верес подпишет игрока сборной Армении

24-летний левый защитник ереванского «Арарата» и сборной Армении Жирайр Маргарян может продолжить карьеру в «Вересе» из Ровно.

Ведутся активные переговоры. Трансфер может состояться уже в январе.

Маргарян защищает цвета «Арарата» с лета 2020 года после перехода из «Ширака» в качестве свободного агента. В текущем сезоне Жирайр провел за «Арарат» 23 матча во всех турнирах, где отдал 7 результативных передач.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €250 тысяч.

В активе Маргаряна 2 матча за национальную сборную Армении.