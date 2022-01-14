ОФИЦИАЛЬНО. Опорный полузащитник подписал контракт со Львовом

Опорный полузащитник Александр Васильев подписал контракт на 2 года с клубом УПЛ ФК «Львов». Новичок взял себе футболку с 73-м номером на спине.

Предыдущим клубом 27-летнего исполнителя был белорусский «Гомель», с которым у игрока в конце года завершилось сотрудничество. Поэтому к «сине-золотым львам» Васильев присоединился в качестве свободного агента.

Наиболее удачными у полузащитника были выступления за ФК «Минск». В составе столичного коллектива футболист провел 81 поединок и отличился 24 голами. Также в карьере футболиста значатся матчи за киевский «Арсенал» и «Днепр».