Мариуполь пополнили три игрока Шахтера

Ряды ФК «Мариуполь» пополнили три игрока ФК «Шахтер»: Даниил Гончарук, Илья Гулько и Эдуард Козик. Футболисты будут выступать на правах аренды.
Гончарук в минувшем сезоне провел 6 матчей (3 забитых мяча) в юношеском чемпионате за «Шахтер». В нынешнем сезоне Гончарук забил 11 голов в 18-ти матчах юношеского чемпионата. Также в активе нападающего 2 мяча в 6-ти играх Юношеской лиги УЕФА.
Гулько в сезоне 2019/20 провел 11 игр (1 мяч) в юношеском чемпионате. В минувшем сезоне в составе «Шахтера» стал победителем юношеского чемпионата (капитан команды): 24 игры, 2 мяча. В нынешнем сезоне в активе Ильи 16 игр и 1 гол. В Юношеской лиге УЕФА Гулько провел 5 игр, в которых забил 3 мяча.
Козик в минувшем сезоне провел в юношеском чемпионате 1 игру, в нынешнем – 17 игр. В активе Эдуарда 5 игр в Юношеской Лиге УЕФА.
Даниил будет защищать цвета азовцев под номером 50, Илья – 87, а Эдуард – 32.
Источник — ФК Мариуполь
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я не болельщик ФК "Шахтёр" и ФК "Мариуполь", но считаю,
что такие шутки в данное время неуместны...
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