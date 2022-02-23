Мариуполь пополнили три игрока Шахтера

Данил Гончарук, Илья Гулько и Эдуард Козик стали игроками приазовцев

  • 23.02.2022 17:42
  • 1629 просмотров
  • 2 комментария
Мариуполь пополнили три игрока Шахтера
© ФК Мариуполь

Ряды ФК «Мариуполь» пополнили три игрока ФК «Шахтер»: Даниил Гончарук, Илья Гулько и Эдуард Козик. Футболисты будут выступать на правах аренды. 
 
Гончарук в минувшем сезоне провел 6 матчей (3 забитых мяча) в юношеском чемпионате за «Шахтер». В нынешнем сезоне Гончарук забил 11 голов в 18-ти матчах юношеского чемпионата. Также в активе нападающего 2 мяча в 6-ти играх Юношеской лиги УЕФА.
 
Гулько в сезоне 2019/20 провел 11 игр (1 мяч) в юношеском чемпионате. В минувшем сезоне в составе «Шахтера» стал победителем юношеского чемпионата (капитан команды): 24 игры, 2 мяча. В нынешнем сезоне в активе Ильи 16 игр и 1 гол. В Юношеской лиге УЕФА Гулько провел 5 игр, в которых забил 3 мяча.
 
Козик в минувшем сезоне провел в юношеском чемпионате 1 игру, в нынешнем – 17 игр. В активе Эдуарда 5 игр в Юношеской Лиге УЕФА.
 
Даниил будет защищать цвета азовцев под номером 50, Илья – 87, а Эдуард – 32.

Источник — ФК Мариуполь

(5 голосов)

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Комментарии
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    online
    Burevestnik, 23.02.2022 18:21
    0
    VadyaMetal, 23.02.2022 17:50
    Почти неожиданно...
    = = =
    я не болельщик ФК "Шахтёр" и ФК "Мариуполь", но считаю,
    что такие шутки в данное время неуместны...
    =
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    VadyaMetal, 23.02.2022 17:50
    0
    Почти неожиданно...
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