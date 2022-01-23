ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал экс-форварда Утрехта

Родни Антви стал игроком «Ингульца»

  • 23.01.2022 16:28
  • 468 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал экс-форварда Утрехта
© ФК Ингулец

«Ингулец» официально сообщил о подписании 26-летнего нидерландского вингера/форварда Родни Анвти. Условия сделки не сообщаются.

Антви является воспитанником «Утрехта», также играл за «Волендам», болгарский «Царское Село» и египетский «Вади Дегла».

Ранее «Ингулец» также подписал бразильского защитника Вильяма. Перед этим президент «Ингульца» Александр Поворознюк анонсировал трансферную бомбу.

Источник — ФК Ингулец

(2 голоса)

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Комментарии
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 23.01.2022 16:35 (изменен)
    0
    Кто они, что они не понятно. Зато ясно что второй чёрнее первого
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    Петя Рудик
    Петя Рудик, 23.01.2022 16:33
    0
    За одне село уже грав
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    Face Control
    online
    Face Control, 23.01.2022 16:30
    0
    Ну норм, для середины УПЛ сойдёт.
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