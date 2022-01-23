ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал экс-форварда Утрехта

«Ингулец» официально сообщил о подписании 26-летнего нидерландского вингера/форварда Родни Анвти. Условия сделки не сообщаются.
Антви является воспитанником «Утрехта», также играл за «Волендам», болгарский «Царское Село» и египетский «Вади Дегла».
Ранее «Ингулец» также подписал бразильского защитника Вильяма. Перед этим президент «Ингульца» Александр Поворознюк анонсировал трансферную бомбу.
Источник — ФК Ингулец
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